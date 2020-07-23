«Рух» — «Славия». Прогноз: новичок чемпионата Беларуси ответит на разгром от БАТЭ

24 июля «Рух» примет «Славию-Мозырь» в матче 19-го тура чемпионата Беларуси. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Славия» 24 июля 2020

Букмекеры считают, что матч Высшей лиги Беларуси «Рух» — «Славия-Мозырь» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.

Анализ и прогноз матча «Рух» — «Славия-Мозырь» (24.07.2020)

В Высшей лиге Беларуси по футболу, несмотря на коронавирус, продолжают кипеть страсти. Участники провели по 16-18 игр (некоторые матчи были перенесены в связи с пандемией), второй круг уже вовсю набрал ход. Плотность турнирной таблицы впечатляет: между 4-м и 13-м местами на данный момент всего-то 10 очков.

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Новичок высшего дивизиона страны брестский «Рух» продолжает приятно удивлять. После 18 туров он по-прежнему держится на плаву в середине турнирной таблицы, сохраняя стабильность. За 18 проведённых игр было набрано 25 очков, что соответствует 9-му месту.



В матче прошлого тура брестчане на своём поле потерпели поражение от лидера первенства БАТЭ (0:3). Несмотря на разгромный счёт, трудно сказать, что хозяева уступили по делу. За 90 минут они нанесли даже больше ударов по воротам и подали больше угловых, чем борисовчане.



Кроме того, в четырёх турах до этого брестский клуб сумел набрать 10 из 12 возможных очков. Единственная ничья на указанном отрезке случилась с неприступным «Шахтёром» (1:1). Также стоит отметить, что в позапрошлом туре в гостях получилось уничтожить одного из претендентов на выход в еврокубки минский «Энергетик-БГУ» со счётом 8:1.

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«Славия-Мозырь» за пять последних матчей набрала семь из 15 возможных очков. Победить получилось на своём поле аутсайдера «Смолевичи» (2:1) и сбавивший «Слуцк» (3:1). В остальных трёх случаях команда играла в гостях и заработала лишь один балл: ничья состоялась с грозным БАТЭ (1:1), а два поражения — с резвым «Энергетиком» (0:5) и минским «Динамо» (0:1).



«Славяне» успели провести в нынешнем сезоне лишь 17 матчей. Встреча прошлого тура с «Динамо-Брест» была перенесена на более поздний срок в связи с проблемами «брестов» с коронавирусом. Это тоже стоит учесть при выборе ставки.



За 17 игр мозырьский клуб набрал 22 балла. Сейчас он занимает 11-е место в Высшей лиге. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет только четыре пункта, однако имеется игра в запасе, а плотность таблицы такова, что один удачный отрезок может с лихвой обезопасить «славян».

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Сейчас им предстоит непростой выезд в Брест к «Руху», который в предыдущих трёх домашних играх набрал шесть из девяти возможных очков. Причём брестчане сумели забить четыре мяча, что по меркам низового чемпионата Беларуси вполне достойно.



Надо сказать, новичок Высшей лиги в последнее время показывает очень достойный футбол. К слову, за 18 проведённых встреч в первенстве он потерпел лишь пять поражений. Меньше неудач имеют только четыре клуба.



Причина на поверхности — «Рух» обладает весьма организованной обороной, замыкая топ-4 по показателю пропущенных мячей. Для мозырьской «Славии», которой с трудом даётся один гол в среднем за игру, это станет непростой задачкой. Так что мы бы не стали ждать от команд высокой результативности.

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При таких раскладах интересным вариантом для ставки выглядит 1Х + тотал меньше 3.5 мяча. Этот исход представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Также можно проверить лобовую победу брестчан за 1.85. Всё-таки они выглядят предпочтительнее, плюс фактор своего поля.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Славия-Мозырь»

Новичок высшего дивизиона Беларуси брестский «Рух» показывает крайне достойный футбол и проигрывает по большим праздникам. На своём поле он просто так никого не отпускает. Мозырьской «Славии» же заметно не хватает стабильности. На наш взгляд, гостям за счастье будет зацепить ничью.



Ставка: «Рух» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.80.