«Белшина» — «Неман». Прогноз: 10 часов без пропущенных голов — не предел для «оленей»

Гродненцы не пропускают на протяжении 599 минут, а теперь отправятся в гости к худшему клубу турнира.

25 июля в матче 19-го тура чемпионата Беларуси «Белшина» сыграет с «Неманом». Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Немана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Белшины» оценён букмекерами коэффициентом 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Неман»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Беларуси 25 июля «Белшина» — «Неман» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.01, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.89. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.78.

Анализ и прогноз матча «Белшина» — «Неман» (25.07.2020)

Чемпионаты Германии, Испании и России уже подошли к концу, английская Премьер-лига и итальянская Серии А вышли на финишную прямую. А ведь впереди ещё и Лига чемпионов с Лигой Европы! Европейский футбол раскрылся во всём великолепии, оттеснив чемпионат Беларуси на периферию.

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И всё же здесь кипят нешуточные страсти. Турнир уже преодолел экватор, а таблица потихоньку устаканилась. Программа 19-го тура Высшей лиги Беларуси продолжится в субботу, 25 июля, тремя матчами. В 18:30 мск в Бобруйске местная «Белшина» на стадионе «Спартак» начнёт выяснять отношения с «Неманом».

Соперника находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. У гродненцев цель максимально благородная — борьба за чемпионство. Команда набрала потрясающий ход, набрав в девяти предыдущих турах 23 очка из 27 возможного. Семь побед и две ничьи.

Последнее поражение датировано аж 9 мая, с тех пор прошло 2,5 месяца. Подопечные Игоря Ковалевича по ходу ударной серии пропустили всего два мяча — по одному от «Славии» из Мозыря и «Торпедо-БелАЗ». Сухая серия составляет аж 599 минут, до есть почти десять часов. Сумасшедший показатель даже для низового чемпионата Беларуси.

«Антальяспор» — «Галатасарай». Прогноз: Фёдор Кудряшов, Яхович и Ндинга остановят Фегули В девяти предыдущих турах стамбульцы одержали лишь одну победу.

Правда, в двух недавних турах допущены осечки — 0:0 с «Витебском» и 0:0 с «Шахтёром» из Солигорска. В обоих случаях «олени» действовали с позиции силы. Забить не получилось, но тут нужно отдать должное соперникам — сушить игру они умеют. Неслучайно «кроты» идут вторыми, а «северяне» — седьмыми.

Строго говоря, с «Шахтёром» по-настоящему голевых моментов зрители так и не дождались. Острота в основном исходила от стандартных положений, так что мирный исход оказался справедливым. Теперь «Неман» занимает третье место с 31 очком в активе. До БАТЭ и солигорчан по три пункта, плюс имеется игра в запасе.

Шансы вернуться на победный путь хороши. Впереди битва с «Белшиной», а это абсолютно худший клуб Высшей лиги. Всего 10 очков в 18 встречах, восемь баллов отставания до зоны стыков, девять — до спасительной 13-й строчки. Правда, в последнее время клуб из Бобруйска приободрился. Смена тренера и изменения в составе придали импульс.

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В шести предыдущих турах набрано семь очков — гордиться особо нечем, но на фоне кошмарного старта сезона этот результат кажется чуть ли не прорывом. «Шина» по-прежнему много ошибается в защите и редко пропускает меньше двух-трёх мячей, зато забивает теперь заметно чаще. Иногда этого хватает.

Правда, с «Неманом» будет туго, ведь забить ему сейчас мало кому удаётся. Гости недобрали очков в двух недавних турах и будут предельно мотивированы. Уровень исполнителей у них выше, а про организацию игры даже говорить не приходится. Логичнее плясать от гостей. В принципе, П2 за 1.75 смотрится нормально, так что можно не мудрить.

Варианты посмелее — «обе забьют — нет» за 1.90, П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.43 или даже П2 всухую за 2.83. Логика предельно простая: гродненцы не пропускают на протяжении 600 минут, а допустить потерю концентрации после двух осечек подряд Игорь Ковалевич не позволит. Отличиться хозяевам вряд ли удастся.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси 25 июля «Белшина» — «Неман»

«Белшина» немного приободрилась в последнее время и худо-бедно начала набирать очки, но это всё ещё худший клуб чемпионата Беларуси. «Неман» входит в тройку, не проигрывает уже 2,5 месяца и не пропускает в течение 599 минут. На таком фоне П2 всухую за коэффициент близкий к тройке выглядит замечательно.

Ставка: победа «Немана» всухую за 2.83.

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