Остаётся только спорт. Новый закон усложнил работу букмекерам

22 июля Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект №647044-7. Этот документ запрещает букмекерам принимать ставки на неспортивные события и существенно ужесточает требования к компаниям. Подробнее о том, что ждёт букмекеров и игроков в ближайшем будущем, нам рассказала эксперт в юридическом сопровождении игорного бизнеса, основатель юридической компании «Правовая Линия» Мария Лепщикова.

— Мария, дайте, пожалуйста, вашу оценку законопроекта для букмекеров. Сильно ли это ударит по компаниям?

— По разным компаниям это ударит по-разному, но я считаю, что принятые правки носят ужесточающий характер абсолютно для всех. В первую очередь это ограничение событийности. Как специалист, занимающийся юридическим сопровождением букмекеров, я полагаю, что самое жёсткое, что есть в этом законопроекте, — это ограничение событийности.



Сейчас у нас действует принцип «разрешено всё, что прямо не запрещено». С принятием этих правок у нас будет действовать принцип «запрещено всё, что прямо не разрешено». Это очень существенная разница с учётом того, что остаётся не просто только спорт, а даже не весь спорт.



Соответственно линия букмекерская пострадает, это произойдёт абсолютно со всеми. Тут надо понимать, что несколько лет на российском рынке все борются за то, чтобы конечный потребитель уходил от нелегальных букмекеров к легальным, чтобы игроки не ходили на нелегальные сайты, а играли на сайтах легальных лицензиатов российских. А тут будет складываться очередная негативная история, потому что неофициальные нелегальные букмекеры не будут ограничивать свою событийность в силу требований российского закона, а российские будут обязаны ограничить свою событийность. Это ударит абсолютно по всем.



— Правильно ли я понимаю, что законопроект запрещает ставки на «Евровидение», «Оскар» и прочие премии и шоу? Будет ли у букмекеров какая-то возможность обойти этот запрет?

— Нет. У букмекеров нет шансов обойти запрет. «Евровидение», «Оскар» и прочие зрелищно-развлекательные мероприятия запрещены, они не входят в круг разрешённой событийности. Этот запрет, на мой взгляд, обойти будет нельзя.



— Хорошо, а коснётся ли закон околоспортивных событий? Как быть со специальными ставками на футбол и другие виды спорта? Можно ли будет принимать ставки, к примеру, на нового тренера «Спартака» или продажу клуба?

— Я полагаю, что нет. Нельзя будет этого всего делать, потому что закон, который вступит в силу, который сейчас принят в соответствии с этими правками, подразумевает, что четыре вида событий, на которые можно заключать пари, это спортивные соревнования. Есть такое понятие, как спортивные мероприятия, есть понятие спортивные соревнования.



Продажа клуба не входит ни в мероприятия, не в соревнования точно, новый тренер в принципе тоже.



То есть ни одно из этих событий — ни смена тренера, ни продажа клуба — не являются частью спортивного соревнования, поэтому на исход данных событий заключать пари будет нельзя. Это событие никоим образом нельзя квалифицировать как спортивное соревнование.



Можно заключать пари исключительно на исходы, которые наступят или не наступят в ходе спортивных соревнований. Поэтому мой ответ – нельзя.



— Ещё один важный новый пункт закона – уплата целевых отчислений с иностранных спортивных событий, на которые букмекер принимает ставки. Как это будет происходить? На основании каких соглашений? Как и кто это будет контролировать, наконец?

— Согласно принятым поправкам, есть всего четыре вида спортивных соревнований, в отношении которых российский букмекер может заключать пари. При этом третий и четвёртый виды — это не российский спорт. Третий вид — это международный организатор, а четвёртый — иностранный национальный организатор спортивного соревнования. Соответственно уплата целевых отчислений будет происходить абсолютно с любого пари, даже с заключённых на международные и иностранные спортивные события.



Платить эти целевые отчисления будут следующим образом: букмекер заключает соглашение с федерацией и лигой по соответствующему виду спорта, по соответствующей дисциплине в России. Когда компания принимает ставки на иностранные или международные события в этой дисциплине, с этих пари она будет платить целевые отчисления в федерацию по соответствующему виду спорта в России.



Например, киберфутбол, интерактивный футбол у нас в России относится не к федерации киберспорта, а к федерации футбола. Следовательно если будет происходить какое-то иностранное или международное событие в области киберфутбола и российский букмекер будет принимать ставки на исход этого события, то с этих пари целевые отчисления должны по соответствующему соглашению уходить в РФС.



Принцип такой: к какой федерации в России тот или иной вид спорта отноcится, в ту федерацию соответственно и будут букмекеры выплачивать целевые отчисления с этих ставок.



Безусловно, событийный ряд в области киберспорта в связи с принятием этого законопроекта пострадает, ну, по крайней мере в первое время пострадает точно.



— Новый закон обязывает букмекеров заключать соглашения с федерациями, как нужно понимать эту трактовку? Раньше, к примеру, некоторые букмекеры не заключали соглашений и не принимали ставок на некоторые отечественные соревнования.

— То, что вы называете, существует с 1 апреля 2017 по настоящий момент. Эта система предполагает, что букмекеры, которые заключают пари на события в российском спорте, организованные российскими профессиональными лигами и федерациями, должны этим лигам и федерациям выплачивать целевые отчисления.



Соответственно та часть российского спорта, которую принято называть коммерческой, где организаторами выступали и выступают, например, ООО, то есть не лиги и федерации, они сейчас целевыми отчислениями не облагаются, иностранный спорт соответственно тоже.



Во вновь принятых правках эта система меняется, кардинально меняется. Абсолютно все пари облагаются целевыми отчислениями, при этом если речь идёт об иностранном спорте, то букмекер, принимающий ставки на разрешённый вид иностранного спорта, обязан уплатить целевые отчисления в российскую федерацию по соответствующему виду спорта.



Новые правки поменяют название этой системы, поменяют соглашение. Будут приняты новые нормативно-правовые акты о примерной форме и обязательных условиях заключения этих соглашений. Эти подзаконные нормативно-правовые акты в этот раз должен писать Минспорт. Полагаю, что за те 60 дней, которые пройдут с момента опубликования до момента вступления закона в силу, Минспорт должен будет выпустить эти акты.



— Новый закон разрешает только один вид деятельности на одну лицензию. То есть букмекерам придётся выбирать между букмекерством и тотализатором?

— Да, разделение лицензий. Сейчас у нас на рынке есть компании, которые осуществляют деятельность и букмекерскую, и тотализаторную. Теперь это будет возможно только при получении новой лицензии.



То есть лицензию, которая у них есть, нужно будет переоформить на один из видов деятельности: либо букмекерская деятельность, либо тотализатор. При желании сохранить второй вид деятельности нужна будет отдельная лицензия на второй вид деятельности.



Не знаю, будут ли у нас на рынке компании, которые захотят получить лицензию на второй вид деятельности. Скорее всего, подавляющее большинство компаний выберет один вид деятельности – букмекерство. Но я предполагаю, что будут и компании, которые откажутся от букмекерской деятельности в пользу тотализатора. Скорее всего, это будет связано с работой ипподромов.



— Поправки обязывают всех букмекеров иметь банковскую гарантию на 500 млн рублей. Раньше букмекеров, получивших лицензию до 2010 года, освобождали от этого требования. Создаст ли новое требование проблемы компаниям?

— Да, есть букмекеры из первой части списка, у которых нет банковских гарантий. В течение 12 месяцев вновь принятый законопроект обязывает всех иметь банковскую гарантию, и иметь её в определённых банках, которые входят в список Минфина, на текущий момент это 242 банка.



Следовательно для тех букмекеров, у которых нет банковских гарантий или она оформлена не в нужном банке, это повлечёт дополнительные расходы на оформление банковской гарантии. Но здесь необходимо отметить, что работающие букмекеры не будут испытывать сложности с её получением. У работающей компании есть обороты, банки очень внимательно проверяют наличие этих оборотов с точки зрения выдачи банковской гарантии.



То есть трудно получить банковскую гарантию компаниям, которые вообще не работают и не имеют оборотов, им банки неохотно дают гарантию, а работающим компаниям банки нормально дают банковскую гарантию. Вопрос только в том, что увеличится себестоимость продукта, потому что банковскую гарантию надо финансово обслуживать и надо регулярно платить платежи за её существование. Следовательно часть букмекеров понесёт этот дополнительный финансовый расход, но я думаю, что ни для кого из букмекеров это не будет критичным. Они, скорее всего, подозревали, что рано или поздно это случится.



— Приведёт ли новый закон к закрытию хотя бы одной российской букмекерской конторы?

— Мне кажется, будет не совсем так. Сейчас на рынке есть так называемые спящие лицензии. Это и те лицензии, которые были и когда-то работали, а потом по каким-то причинам остановили свою работу. И такие лицензии, которые вообще никогда не работали и не осуществляли ни одного дня свою деятельность.



Согласно законопроекту, лицензии, не осуществляющие деятельность в течение полугода, могут быть аннулированы судом по обращению лицензирующего органа – ФНС. Что такое «неосуществление деятельности», это нам скажет правительство в дополнительном подзаконном нормативно-правовом акте, оно определит этот критерий. Безусловно, «спящие» лицензии должны под этот критерий подпадать.



Сейчас владельцы «спящих» лицензий должны принять решение. Либо всё-таки осуществлять деятельность, открывать контору и заключать пари. Либо продать компанию с лицензией тем, кто, может быть, в какой-то другой юрисдикции работает, не в российской. У кого есть там готовые продукты, готовый бренд. Нет российской лицензии, но они хотели бы работать на российском рынке.



Считается, что получить лицензию трудно, купить уже готовую лицензию быстрее. Ну, по крайней мере по времени это более понятный срок для такого иностранного букмекера, который хочет официально зайти на российский рынок. Поэтому, скорее всего, те владельцы лицензий, у которых нет желания или ресурсов работать самим, скорее всего, будут продавать компании, на которые они получили лицензию.

— Когда новый закон вступит в силу? У букмекеров есть время подготовиться?

— Закон вступает в силу по истечении 60 календарных дней с момента его официального опубликования. Сейчас его приняли во втором и третьем чтениях, теперь мы ждём утверждения Совета федерации. Совет федерации утвердит и отправит на подпись президенту. Обычно законы публикуются через 1-2 дня после подписи президента.



Вот с этого момента, с момента опубликования, нужно будет отсчитать 60 дней. Спустя это время закон вступит в силу. От этой даты нужно будет считать остальные сроки, то есть 12 месяцев для переоформления лицензии, 12 месяцев на приведение банковской гарантии в соответствии с требованиями. Что касается «спящих лицензий, то срок про полгода будет всегда. То есть эта норма действует необязательно после принятия закона. Если компания и в последующем допустит простой в полгода, её лицензию аннулируют.