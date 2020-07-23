«Витебск» — «Слуцк». Прогноз: проверяем коэффициент 2.83 в матче чемпионата Беларуси

24 июля «Витебск» примет «Слуцк» в матче 19-го тура чемпионата Беларуси, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.70.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Беларуси «Витебск» — «Слуцк»

Букмекеры не уверены, что матч Высшей лиги Беларуси «Витебск» — «Слуцк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59.

Анализ и прогноз матча Высшей лиги Беларуси «Витебск» — «Слуцк» (24.07.2020)

В Высшей лиге Беларуси по футболу, несмотря на коронавирус, продолжают кипеть страсти. Участники провели уже по 16-18 игр (некоторые матчи были перенесены в связи с пандемией), второй круг уже вовсю набрал ход. Плотность турнирной таблицы впечатляет: интервал между четвёртым и 13-м местами составляет ровно 10 пунктов.

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«Витебск» после внушительного отрезка без побед, кажется, пришёл в себя. За шесть предыдущих туров он сумел набрать 11 из 18 возможных очков. Стоит также отметить, что клуб из одноимённого города потерпел лишь одно поражение в 11 последних играх: обидчиком на своём поле выступило мощное жодинское «Торпедо» (0:1).



Удачная серия позволила витеблянам вновь забраться в верную часть турнирной таблицы. Проведя ровно 18 встреч, они обзавелись 26 очками и седьмой строчкой, но ситуация пограничная. До занимающего четвёртое место «Энергетика» не хватает трёх пунктов, только вот замыкающая топ-10 «Ислочь» отстаёт на столько же.



«Слуцк» после мощнейшего старта столь же резко сдулся. Ещё после седьмого тура возглавлявший первенство, сейчас он занял плачевное 12-е место. За 17 игр, что клуб успел провести (встреча 17-го тура с «Динамо-Брест» перенесена из-за коронавируса), у него получилось заработать лишь 21 балл.

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Любопытно, что случчане добыли лишь пять очков за последние 10 туров. На таком внушительном отрезке случилось только две ничьи и одна победа. Победа, к слову, пришлась на матч прошлого тура, но сильно обнадеживаться не стоит. Три очка были добыты в домашнем поединке с «Ислочью» (2:1), которая просто катастрофически играет на выезде.



Теперь же бело-синим предстоит выезд к «Витебску», а тот на своём поле спуску не даёт никому. Надо сказать, что за девять домашних матчей, которые «северяне» успели провести, они потерпели лишь одно поражение. Также примечательно, что пропустили они только шесть мячей, а забили ровно девять. Результативность скромная.



У «Слуцка» же с выездами дела обстоят кошмарно. Клуб не может набрать очки уже пять выездов кряду. При этом общий счёт этих пяти поражений составляет 2:12. Как видно, каждый забитый гол даётся через кровь, пот и слёзы.

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Статистика личных встреч тоже на стороне витеблян. В последних пяти очных противостояниях Высшей лиги Беларуси в Витебске случчане добыли лишь одну победу, скатали одну ничью и потерпели три поражения.



Стоит обратить внимание и на то, что «Витебск» пропустил всего три мяча за шесть последних туров. А при таких раскладах есть смысл подумать над победой хозяев всухую за увесистый коэффициент 2.83. Уж больно страшная гостевая серия у бело-синих. Вариант попроще — лобовая победа хозяев, которая оценена в 1.76. Тоже недурно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси «Витебск» — «Слуцк» 24 июля 2020 года

«Витебск» на своём поле не даёт спуску абсолютно никому, а вот у «Слуцка» дела совсем плохи. Бело-синие на выезде потерпели пять поражений кряду с общим счётом 2:12. На наш взгляд, витебляне сумеют без разобраться с гостями без особых проблем. П1 всухую за 2.83 смотрится соблазнительно.



Ставка: победа «Витебска» всухую за 2.83.