«Брага» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Пепе, Корона и Теллес отведут душу напоследок

25 июля «Брага» и «Порту» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 23:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Браги» оценён букмекерами коэффициентом 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Брага» — «Порту» 25 июля

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Португалии 25 июля «Брага» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.70, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.

Анализ и прогноз матча «Брага» — «Порту» (25.07.2020)

Чемпионат Португалии ещё в начале июля вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Календарь по понятным причинам оказался крайне плотным, в результате за полтора месяца сезон докатил до финишной прямой. Позади остались девять туров.

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Остался заключительный, 34-й. Имя чемпиона уже давно известно, но концовка первенства всё равно могла получиться огненной. Во-первых, остаётся неизвестным имя второго неудачника, который покинет элитный дивизион. Во-вторых, «Спортинг» и «Брага» долгое время шли практически ноздря в ноздрю в борьбе за третью строчку.

И календарь сделал всё возможное, чтобы подарить красивейшую развязку. На субботу, 25 июля, запланированы четыре матча. Два из них стартуют в 23:15 мск: «Брага» сразится с «Порту», а «Бенфика» — со «Спортингом». Вывески замечательные, ведь речь идёт о четырёх лучших клубах Португалии последних лет.

Судьба бронзовых медалей могла решиться в перекрёстных битвах с лидерами Примейры, благо что «Спортинг» накануне умудрился сыграть вничью на своём поле с аутсайдером «Виторией Сетубал» (0:0). «Брага» получила шанс догнать конкурента, но вместо этого проиграла бьющейся за выживание «Тонделе» (0:1).

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Мячом владела исправно (73%), вот только взломать низкий оборонительный блок соперника никак не могла. Итог — всего один удар в створ за 90 минут и гарантированное четвёртое место по итогам сезона. «Львов» уже не догнать, но и ниже не опуститься: «Фамаликан» отстаёт на четыре очка, «Риу Аве» — на пять.

То есть заключительный поединок превращается для обеих сторон в формальность. «Порту» уже давно гарантировал себе золотые медали и играет в своё удовольствие. Получается, к слову, замечательно. «Драконы» идут на серии из шести побед, за это время они пропустили лишь два мяча.

Результативность потрясающая — 21 гол, то есть 3,5 штуки в среднем за 90 минут. Крепкий «Морейренсе» в понедельник вообще получил шесть пробоин (6:1). Понятно, что по уровню исполнителей и качеству футбола гости смотрятся гораздо солиднее, поэтому можно не мудрить и взять П2 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.83.

«Антальяспор» — «Галатасарай». Прогноз: Фёдор Кудряшов, Яхович и Ндинга остановят Фегули В девяти предыдущих турах стамбульцы одержали лишь одну победу.

Или даже проверить лобовую победу гостей, на неё дают 2.40. «Порту» — самый результативный клуб в Португалии, аж 73 мяча за 33 тура. «Брага» тоже предпочитает смелый футбол, а потому много забивает и достаточно пропускает. Никакого давления нет, обе стороны могут не забивать голову тактикой и просто показать классный футбол.

Даже странно, что на тотал больше 2.5 мяча при таких исходных данных дают нестыдные 1.70. Тотал больше 3 гола за 2.09 тоже смотрится достойно. В трёх из четырёх предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны, единственное исключение — финал Кубка лиги, где цена ошибки была выше. Вряд ли тут возникнут проблемы с результативностью.

Прогноз и ставки на матч «Брага» — «Порту» 25 июля 2020 года

Обе команды лишены какой-либо мотивации: «Порту» давно стал чемпионом, а «Брага» в минувшем туре проиграла «Тонделе» и точно останется четвёртой. «Драконы» одержали шесть побед подряд с общим счётом 21:2 и имеют внушительное преимущество по уровню исполнителей. П2 с нулевой форой за 1.83 смотрится здорово.

Ставка №1: победа «Порту» с нулевой форой за 1.83.

Ставка №2: тотал больше 3 мяча за 2.09.

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