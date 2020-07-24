«Милан» — «Аталанта» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 24 июля

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 24 июля.

На что ставить в футболе 24 июля

Футбольные чемпионаты один за другим завершают сезон и делают совсем небольшую передышку, чтобы начать новый. Из топ-чемпионатов не доиграла пока только Италия, но и здесь сегодня всего один матч. Зато какой! «Милан» против «Аталанты» — две самые играющие команды Италии на сегодня. Начало встречи – в 22:45 мск, не пропустите.

Пока другие чемпионаты отдыхают, самое время вспомнить о первенстве Беларуси, где в пятницу начнётся очередной тур. Нас ждут два матча – в Бресте «Рух» примет «Славию», а «Витебск» сыграет со «Слуцком».

Если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 24 июля

КХЛ вот-вот обнародует календарь следующего сезона, а в НХЛ через несколько дней начнут доигрывать сезон нынешний. Пока же можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 24 июля

Набирают ход предсезонные матчи НБА. В 22:30 мск можно начать следить за игрой «Филадельфии» и «Мемфиса». В полночь начнут играть «Бостон» и «Оклахома», а в 02:30 субботы – «Торонто» и «Хьюстон». Кроме того, 6 матчей пройдёт в баскетбольной лиге СBA Китая.

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей.

Теннисисты готовятся к возобновлению сезона, матчи проходят в разных европейских странах и на территории США, а букмекеры охотно принимают ставки на эти встречи.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike:

Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу.

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