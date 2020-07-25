«Рома» — «Фиорентина». Прогноз: Джеко, Рибери и Мхитарян быстро уберут нули с табло

Обе команды набрали хороший ход и много забивают в последнее время

26 июля «Рома» и «Фиорентина» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Фиорентины» оценён букмекерами коэффициентом 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Рома» — «Фиорентина»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 24 июля «Рома» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.57, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.55.

Анализ и прогноз матча Серии А «Рома» — «Фиорентина» (26.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались десять полных туров Серии А, финишная прямая совсем близко. Программа 36-го тура завершится в воскресенье, 26 июля, сразу шестью матчами. Четыре из них стартуют в 20:30 мск.

В Риме местная «Рома» на стадионе «Олимпико» будет выяснять отношения с «Фиорентиной». Соперники находятся в хорошем состоянии и исправно набирают очки. Задачу на остаток сезона они уже выполнили: хозяева гарантировали себе попадание в Лигу Европы, а гости обеспечили сохранение прописки в элите.

Сезон для римлян получается сложным. Они очень долго запрягали и не смогли побороться за топ-4, однако после серии из трёх поражений пришли в себя. В пяти недавних турах удалось набрать 13 очков из 15 возможных — четыре победы и ничья. Правда, доставалось исключительно середнякам и аутсайдерами.

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Но именно этого навыка — стабильно добиваться результата с уступающими в классе оппонентами — подопечным Паулу Фонсеки не хватало с первых туров. Обыграны оказались «Парма» (2:1), «Брешия» (3:0), «Верона» (2:1) и СПАЛ (6:1) — все они находятся за пределами топ-8 чемпионата Италии.

Единственная осечка случилась с соперником посерьёзнее, «Интером» (2:2). Там, впрочем, «волки» смотрелись даже интереснее. Первый мяч они получили с углового, а второй — с пенальти, который на ровном месте привёз Спинаццола. Непосредственно с игры нерадзурри ничего толком не создали.

«Фиорентина» тем временем закрепилась в середине турнирной таблицы Серии А. Беспроигрышная серия составляет шесть матчей, на этом отрезке удалось набрать 12 очков. Победы над «Пармой» (2:1), «Лечче» (3:1) и «Торино» (2:0), ничьи с «Кальяри» (0:0), «Вероной» (1:1) и «Интером» (0:0).

Фабрисиу Вердум — Александр Густафссон. Прогноз: Мучитель отправит бразильца на пенсию Вердуму уже 42 года, 2,5 месяца назад он без шансов уступил Алексею Олейнику.

«Фиалки» стали гораздо меньше пропускать, хотя с подопечными Антонио Конте им откровенно повезло. Миланцы создали заметно больше моментов, однако жуткая реализация и несколько отличных сейвов Пьетро Терраччиано не позволили фавориту добиться успеха. Любопытно, не растерял ли Рибери с партнёрами удачу.

В четырёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны, но на классические «обе забьют» букмекеры предлагают скромный коэффициент 1.55. Можно подумать про ставку «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча», она доезжала в трёх последних случаях. Тут коэффициент повеселее, 1.83.

Мы же предпочтём проверить гол в первые 24 минуты за 1.88. Обе команды чувствуют себя комфортно и достаточно забивают. Никакого турнирного давления они уже не ощущают, а потому могут обойтись без разведки и лишней осторожности. Между прочим, в трёх предыдущих поединках обязательно случался быстрый гол.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Фиорентина» 26 июля

Обе команды сейчас в порядке, они много забивают и долго не проигрывают. Задачи-минимум на остаток сезона уже выполнены: римляне попали в еврокубки, флорентийцы обезопасили себя от вылета. Ждём яркого футбола и голов. Между прочим, в трёх последних очных встречах счёт открывался уже к середине первого тайма.

Ставка: гол в первые 24 минуты за 1.88.