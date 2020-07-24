«Дженоа» — «Интер». Прогноз: Эриксен, Лукаку и Санчес не выключатся из гонки за скудетто

25 июля «Дженоа» примет «Интер» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.35.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Интер»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Дженоа» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча Серии А «Дженоа» — «Интер» (25.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а теперь Серия А стремится к своему логическому завершению. Плотность календаря запредельно высока: 23 июля завершился 35-й тур, а уже на следующий день стартует 36-й. Продолжить программу предстоит 25 июля шести клубам, в одном из матчей сойдутся «Дженоа» и «Интер».

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«Дженоа» в матче прошлого тура одержал третью победу за четыре последние игры. набрав 9 из 12 возможных очков. На выезде получилось обыграть «Сампдорию» (2:1), которая после паузы выступает крайне достойно. А единственное поражение на упомянутом отрезке случилось в Турине у местного «Торино» (0:3). Но и тут надо сказать, что гости смотрелись не хуже.



Удачный интервал позволил «грифонам» укрепить свои позиции в борьбе за выживание. За три тура до конца чемпионата Италии отрыв от зоны вылета составляет четыре пункта, весьма солидная фора. Правда, календарь не из простых: тут один из лидеров «Интер», резвый «Сассуоло» и неприступная «Верона».



Миланский «Интер» после 35 туров расположился на третьей строчке, набрав 73 очка. Лига чемпионов клубу уже гарантирована, но вот о борьбе за чемпионство думать тяжеловато. За три тура до конца сезона отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет целых семь пунктов, а календарь очень мощный: неуступчивый «Дженоа», крепкий «Наполи» и грозная «Аталанта».

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Миланцы не проигрывают уже пять матчей кряду, однако с победами не густо — лишь две на этом отрезке. Одна пришлась на скромнейший СПАЛ (4:0), а вторая — на «Торино» (3:1), у которого туго с выездами. В прошлой же игре чёрно-синие на своём поле скатали нулевую ничью с «Фиорентиной». Преимущество хозяев было заметным, но реализовать его не вышло.



В предстоящем поединке с «Дженоа» миланский клуб тоже выступит фаворитом и наверняка будет играть первым номером. Согласно статистике личных встреч, в 27 последних противостояниях он потерпел лишь пять поражений и добыл 17 побед. А предыдущие три очных поединка завершились в его пользу с общим счётом 13:0.



Дело ещё и в том, что «Интер» — лидер Серии А по заработанным баллам в гостях. За 17 выездов клуб проиграл только два раза, а победил в 11 случаях. При этом получилось пропустить только 19 голов, что является лучшим показателем в лиге.

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«Грифонам», которые в предыдущих шести домашних играх итальянской Серии А добыли очки только с аутсайдерами «Лечче» (2:1) и СПАЛом (2:0), зацепиться за что-то в предстоящем поединке будет тяжело. Так что вполне можно подумать над лобовой победой гостей за коэффициент 1.69. Или даже взять фору по вкусу.

Интересным вариантом для ставки также выглядит Х2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.90. Класс подопечных Антонио Конте непременно должен сказаться. При этом в предыдущих четырёх выездах миланцев забивалось не меньше двух мячей.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Интер» 25 июля 2020 года

Понятно, что «Интер» выйдет на поле фаворитом. Класс команды наверняка должен сказаться. «Дженоа» вполне может подготовить сюрприз, но на многе рассчитывать не приходится. Мы бы ждали от команд высокой результативности: нерадзурри лучше всех в Серии А выступают на выезде, а генуэзцы довольно часто забивают для представителя нижней части таблицы.



Ставка: «Интер» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.