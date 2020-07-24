«Наполи» — «Сассуоло». Прогноз: Инсинье, Политано и Берарди от души накидают вратарям

25 июля «Наполи» примет «Сассуоло» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.85.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Сассуоло»

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Наполи» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз матча Серии А «Наполи» — «Сассуоло» (25.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок, а теперь Серия А стремится к своему логическому завершению. Плотность календаря запредельно высока: 23 июля завершился 35-й тур, а уже на следующий день стартует 36-й. Продолжить программу предстоит 25 июля шести клубам, среди прочих сразятся «Наполи» и «Сассуоло».

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«Наполи» в поединке прошлого тура прервал беспроигрышную серию из пяти игр. В гостях не получилось переиграть «Парму» (1:2), которая после паузы нечасто радует триумфами. Любопытно, что все три гола в матче были забиты с одиннадцатиметровых ударов.



В турнирной таблице чемпионата Италии неаполитанцы занимают седьмую строчку с 56 баллами. Не на шутку разогнавшийся «Милан» обошёл их и замкнул топ-6. Впрочем, для команды из Неаполя большой роли это не играет, поскольку она из-за победы в Кубке Италии уже гарантированно примет участие в Лиге Европы.



«Сассуоло» в прошлой игре на своём поле тоже прервал беспроигрышную серию, которая, к слову, состояла из четырёх побед и четырёх ничьих. Подножку поставил коварный «Милан» вместе с Ибрагимовичем, оформившим дубль (1:2). Но справедливости ради стоит отметить, что под самый перерыв хозяева получили вторую жёлтую и второй тайм доигрывали в меньшинстве.

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Однако на положении чёрно-зелёных это также не сильно отразилось. Они занимают восьмое место в Серии А, имея в своём активе 48 очков. Отставание от зоны Лиги Европы составляет 11 пунктов, так что обнадеживаться не приходится. Зато можно попробовать закончить сезон на высокой ноте.



На выезде «Сассуоло» выступает в нынешнем сезоне весьма неплохо. За пять предыдущих поединков на чужом поле у клуба получилось набрать 11 из 15 возможных очков и ни разу не проиграл. При этом он сумел наколотить целых 11 голов. Цифры солидные.



«Наполи» же в свою очередь заметно подправил статистику домашних выступлений, которая в первой части первенства была крайне слаба. К слову, неаполитанцы за пять последних матчей на своём поле добыли 13 из 15 возможных баллов. А забить получилось также 11 раз.

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При таких раскладах есть смысл подумать над комбинированным вариантом обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.83. У обеих команд нет проблем с результативностью, зато оборона грешит нередко. Неаполитанцы пропускаю в шести матчах кряду, а чёрно-зелёные — в 10. От этого вполне можно оттолкнуться.

Любители рискнуть могут подумать над лобово ничьей за внушительный коэффициент 4.75. Всё-таки соперники смотрятся сопоставимо, да и никому из них уже ничего не нужно. Что-то вроде 2:2 здесь вполне вероятно, чёрно-зелёные любят мирные исходы с обилием голов.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Сассуоло» 25 июля 2020 года

«Наполи» давно упустил шансы попасть в Лигу чемпионов, а Лига Европы уже обеспечена. Впрочем, это не мешает команде продолжать набирать очки на своём поле. «Сассуоло» после паузы крайне хорош, но его положение тоже сильно не изменится от оставшихся противостояний. На наш взгляд, соперники сумеют повеселиться на финишной прямой Серии А.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.83.