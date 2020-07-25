«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Грилиш и Пепе Рейна не дождутся помощи от Мойеса

26 июля «Вест Хэм Юнайтед» примет «Астон Виллу» в матче 38-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.13. Поставить на ничью предлагают за 3.72.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Астон Вилла»
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Хэм» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.
Анализ и прогноз матча АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Астон Вилла» (26.07.2020)
Чемпионат Англии полтора месяца назад вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Пауз практически не было, играть приходилось без перерывов, нагрузка на футболистов выпала мощнейшая. А теперь пришло время собирать камни — настал черёд развязки.
Программа 38-го тура упакована в один день, все 10 матчей состоятся в воскресенье, 26 июля. Больше того — каждый из них начнётся в 18:00 мск. Это уже традиция, которая выполняется для того, чтобы никто не получал дополнительного преимущества. Ни одна из команд к моменту выхода на поле не будет знать результата конкурентов.
В Лондоне местный «Вест Хэм Юнайтед» на стадионе «Олимпийский» сразится с «Астон Виллой». Соперники находятся в нижней части турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Больше того — разница составляет всего четыре очка, вот только прямыми конкурентами они уже не являются.
«Молотобойцы» ударно провели концовку тяжелейшего сезона и досрочно сохранили прописку в элитном дивизионе. В шести недавних турах случилось лишь одно поражение — 0:1 в родных стенах от «Бёрнли». Да и там гостям повезло, подопечные Дэвида Мойеса создали достаточно, чтобы как минимум рассчитывать на ничью.
А в остальном всё замечательно. 3:2 с «Челси», 2:2 с «Ньюкаслом», 4:0 с «Норвич Сити», 3:1 с «Уотфордом» и 1:1 с «Манчестер Юнайтед». В среду лондонцы официально обезопасили себя от вылета, а Мойес впридачу передал привет бывшему клубу, который вовсю борется за попадание в Лигу чемпионов.
Теперь никакой мотивации у команды нет, именно этим и объясняется линия букмекеров. Дело в том, что «Астон Вилла» изо всех сил пытается избежать вылета в Чемпионшип. Ещё совсем недавно ситуация казалась печальной, зато в трёх последних турах удалось разжиться семью очками.
Бирмингемцы хлопнули лишённый мотивации «Кристал Пэлас» (2:0), скатали ничью с «Эвертоном» (1:1) и задушили «Арсенал» (1:0). Рывок позволил покинуть зону вылета и переместиться на спасительное 17-е место, вот только праздновать слишком рано. «Уотфорд» уступает только по дополнительным показателям.
Вроде бы «львам» победа гораздо нужнее, да только почувствовавший силу «Вест Хэм» совсем не похож на клуб, который благородно отойдёт в сторону и отдаст три очка просто так. Нужно учитывать, что «Астон Вилла» в нынешнем сезоне кошмарно выступает на выезде — жалкие две победы в 18 поединках.
Набрано всего 10 очков, разница голов вызывает боль (18:36), а предыдущий успех за пределами родного стадиона датирован аж 1 января 2020 года. И на таком фоне на 1Х дают нестыдный коэффициент 1.69. Возникает соблазн, можно даже подумать про 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за двойку.
Вариант посмелее — лобовая ничья за 3.72. Дело в том, что «Уотфорду» в заключительном туре предстоит играть на выезде с «Арсеналом», зацепить победу будет сложновато. При таких раскладах «львов» вполне устроит ничья, так что они вряд ли станут форсировать события и лезть вперёд с первых же минут.
Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Астон Вилла» 26 июля 2020 года
Гости идут фаворитом из-за фактора мотивации: они бьются за выживание, а «Вест Хэму» уже ничего не нужно. Вот только бирмингемцы в 18 выездных матчах сезона добыли жалкие две победы, последняя из них датирована 1 января. Кроме того, с большой долей вероятности для сохранения прописки им хватит ничьей (если только «Уотфорд» в гостях не одолеет «Арсенал»). Возьмём 1Х через общий низ.
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.
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