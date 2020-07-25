«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Грилиш и Пепе Рейна не дождутся помощи от Мойеса

26 июля «Вест Хэм Юнайтед» примет «Астон Виллу» в матче 38-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.13. Поставить на ничью предлагают за 3.72.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Астон Вилла»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Хэм» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Астон Вилла» (26.07.2020)

Чемпионат Англии полтора месяца назад вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Пауз практически не было, играть приходилось без перерывов, нагрузка на футболистов выпала мощнейшая. А теперь пришло время собирать камни — настал черёд развязки.

«Зенит» — «Химки». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак принесут Санкт-Петербургу золотой дубль «Химки» сенсационно выбили в полуфинале «Урал», но петербуржцы — это совсем другой уровень.

Программа 38-го тура упакована в один день, все 10 матчей состоятся в воскресенье, 26 июля. Больше того — каждый из них начнётся в 18:00 мск. Это уже традиция, которая выполняется для того, чтобы никто не получал дополнительного преимущества. Ни одна из команд к моменту выхода на поле не будет знать результата конкурентов.

В Лондоне местный «Вест Хэм Юнайтед» на стадионе «Олимпийский» сразится с «Астон Виллой». Соперники находятся в нижней части турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Больше того — разница составляет всего четыре очка, вот только прямыми конкурентами они уже не являются.

«Молотобойцы» ударно провели концовку тяжелейшего сезона и досрочно сохранили прописку в элитном дивизионе. В шести недавних турах случилось лишь одно поражение — 0:1 в родных стенах от «Бёрнли». Да и там гостям повезло, подопечные Дэвида Мойеса создали достаточно, чтобы как минимум рассчитывать на ничью.

«Брешия» — «Парма». Прогноз: Жервиньо, Бруну Алвеш и Дармиан не отделаются малой кровью В 9 из 10 предыдущих матчей «крестоносцев» заходила ставка «обе забьют» + тотал больше 2.5 мяча.

А в остальном всё замечательно. 3:2 с «Челси», 2:2 с «Ньюкаслом», 4:0 с «Норвич Сити», 3:1 с «Уотфордом» и 1:1 с «Манчестер Юнайтед». В среду лондонцы официально обезопасили себя от вылета, а Мойес впридачу передал привет бывшему клубу, который вовсю борется за попадание в Лигу чемпионов.

Теперь никакой мотивации у команды нет, именно этим и объясняется линия букмекеров. Дело в том, что «Астон Вилла» изо всех сил пытается избежать вылета в Чемпионшип. Ещё совсем недавно ситуация казалась печальной, зато в трёх последних турах удалось разжиться семью очками.

Бирмингемцы хлопнули лишённый мотивации «Кристал Пэлас» (2:0), скатали ничью с «Эвертоном» (1:1) и задушили «Арсенал» (1:0). Рывок позволил покинуть зону вылета и переместиться на спасительное 17-е место, вот только праздновать слишком рано. «Уотфорд» уступает только по дополнительным показателям.

«Брага» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Пепе, Корона и Теллес отведут душу напоследок Обе команды много забивают, а главное — не имеют никакого турнирного давления.

Вроде бы «львам» победа гораздо нужнее, да только почувствовавший силу «Вест Хэм» совсем не похож на клуб, который благородно отойдёт в сторону и отдаст три очка просто так. Нужно учитывать, что «Астон Вилла» в нынешнем сезоне кошмарно выступает на выезде — жалкие две победы в 18 поединках.

Набрано всего 10 очков, разница голов вызывает боль (18:36), а предыдущий успех за пределами родного стадиона датирован аж 1 января 2020 года. И на таком фоне на 1Х дают нестыдный коэффициент 1.69. Возникает соблазн, можно даже подумать про 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за двойку.

Вариант посмелее — лобовая ничья за 3.72. Дело в том, что «Уотфорду» в заключительном туре предстоит играть на выезде с «Арсеналом», зацепить победу будет сложновато. При таких раскладах «львов» вполне устроит ничья, так что они вряд ли станут форсировать события и лезть вперёд с первых же минут.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Астон Вилла» 26 июля 2020 года

Гости идут фаворитом из-за фактора мотивации: они бьются за выживание, а «Вест Хэму» уже ничего не нужно. Вот только бирмингемцы в 18 выездных матчах сезона добыли жалкие две победы, последняя из них датирована 1 января. Кроме того, с большой долей вероятности для сохранения прописки им хватит ничьей (если только «Уотфорд» в гостях не одолеет «Арсенал»). Возьмём 1Х через общий низ.

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.

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