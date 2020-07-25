«Зенит» — «Химки» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 25 июля

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 25 июля.

На что ставить в футболе 25 июля

Главный матч дня – финал Кубка России. Новичок РПЛ – «Химки» — уже в новом статусе – постарается отобрать у «Зенита» золотой дубль. Начало игры в 17:00 мск. Этот матч, кстати, официально закроет сезон в России.



Из топ-чемпионатов не завершила сезон Италия. В субботу здесь 3 матча. Уже вылетевшая «Брешия» примет «Парму», «Дженоа» сыграет с «Интером», а «Наполи» — с «Сассуоло».



Не забываем о выручившим многих весной чемпионате Беларуси. Тут набирает обороты второй круг. В субботу «Динамо» из Бреста выйдет с карантина, сыграв на выезде против «Ислочи». Любопытно, в каком состоянии сейчас действующие чемпионы, пропустившие два тура из-за коронавируса в составе. Кроме того, «Белшина» постарается притормозить разогнавшийся летом «Неман», а минское «Динамо» примет «Городею».



Если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 25 июля

КХЛ вот-вот обнародует календарь следующего сезона, а в НХЛ через несколько дней начнут доигрывать сезон нынешний. Пока же можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 25 июля

В НБА все ближе рестарт сезона, все больше предсезонных игр! В субботу сыграют «Орландо» против «Лейкерс», «Сакраменто» и «Милуоки», «Юта» и «Майами», а завершит день встреча «Сан-Антонио» и «Бруклина». Уже рано утром в воскресенье еще две встречи: «Вашингтон» сыграет «Клипперс», а «Нью-Орлеан» — с «Денвером».



В 19:30 можно начать смотреть товарищеский турнир прибалтийских баскетбольных сборных: Литва сыграет против Латвии.

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей!



Теннисисты готовятся к возобновлению сезона, матчи проходят в разных европейских странах и на территории США, а букмекеры охотно принимают ставки на эти встречи.



Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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