«Арсенал» — «Уотфорд». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт разомнутся перед финалом Кубка Англии

26 июля «Арсенал» примет «Уотфорд» в матче 38-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.98.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Уотфорд»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Арсенал» — «Уотфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Арсенал» — «Уотфорд» (26.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести последний 38-й тур и сыграть финал Кубка Англии. Все встречи заключительного тура чемпионата запланированы на 26 июля в 18:00 мск и пройдут без зрителей на трибунах. Одна из пар: «Арсенал» — «Уотфорд».

«Брага» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Пепе, Корона и Теллес отведут душу напоследок Обе команды много забивают, а главное — не имеют никакого турнирного давления.

Лондонский «Арсенал», несмотря на смену тренера по ходу сезона, так и не сумел забраться в топ-6 АПЛ. На данный момент у столичного клуба чистое десятое место и 53 очка в копилке. Отрыв от замыкающего шестёрку лучших «Вулверхэмптона» составляет целых шесть пунктов, то есть через национальное первенство в еврокубки точно не пробиться.



Впрочем, сказать, что работа Микеля Артеты на посту главного тренера не дала своих плодов, тоже язык не повернётся. Молодой испанский специалист довёл команду со стадии 1/32 финала до решающего поединка Кубка Англии, где ей предстоит 1 августа дерби с «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Стоит также вспомнить, что победа в турнире даст «канонирам» право на участие в Лиге Европы, стимул серьёзнейший.



В чемпионате Англии лондонцы тоже показали себя вполне достойно. Под руководством Артеты они успели провести 19 туров. А любопытно здесь то, что на таком внушительном отрезке случилось только пять поражений. Не шедевр, но с учётом всех условий крепкий показатель.

«Дженоа» — «Интер». Прогноз: Эриксен, Лукаку и Санчес не выключатся из гонки за скудетто В трёх последних очных играх с «Дженоа» миланцы добыли три победы с общим счётом 13:0.

Одно из них, к слову, пришлось на выездную игру прошлого тура с борющейся за выживание «Астон Виллой» (0:1). Но тут надо отдать должное бирмингемцам, они смотрелись очень бодро: играли сдержанно в защите и остро в атаке. Стоить также отметить тот факт, что гости за все 90 минут не нанесли ни одного удара в створ ворот Пепе Рейны.



«Уотфорд» по ходу сезона не единожды удивлял, но накануне заключительного тура находится в зоне вылета. После 37 игр он имеет в своём активе 34 балла. У «Астон Виллы», расположившейся на спасительной 17-й строчке, баллов столько же, но выше она находится по дополнительным показателям. То есть при поражении случится вылет в Чемпионшип.



Подвёл «шершней» провальный отрезок после паузы. Они успели скатать восемь игр, но сумели добыть всего семь из 24 возможных очков. В позапрошлом туре, к слову, случилось поражение от «Вест Хэма» (1:3), а в прошлом — от «Манчестер Сити» (0:4). Пропускает команда многовато.

«Наполи» — «Сассуоло». Прогноз: Инсинье, Политано и Берарди от души накидают вратарям Оставшиеся матчи для обеих команд не решают ровным счётом ничего.

Шансы спастись у «золотых мальчиков» ещё есть, однако задача определённо не из лёгких. Главному конкуренту «Астон Вилле» предстоит встретиться с «Вест Хэм Юнайтед», который упорным трудом уже гарантировал себе прописку в английской элите на следующий год. А вот команду из Уотфорда ожидает тяжелейший выезд в Лондон к местному «Арсеналу».

Лондонцы очень хорошо играют на своем поле. В последних шести играх они добыли пять побед с общим счётом 14:3. А ещё в одном случае случилась ничья с «Лестером» (1:1), но тогда хозяева остались в меньшинстве.



Против «Уотфорда» также играет статистика личных встреч. В последних пяти поединках в Лондоне клуб из одноимённого города потерпел четыре поражения с общим счётом 0:12. Лобовая победа «Арсенала» за 1.99 смотрится интересно.

Конечно, у хозяев впереди финал Кубка Англии, но он состоится только 1 августа. Пяти суток на восстановление вполне достаточно, а потому широкой ротации не ждём.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Уотфорд» 26 июля 2020

«Уотфорд» несомненно выйдет на поле крайне мотивированным, однако шансов зацепиться у него всё же маловато. «Арсенал» очень здорово играет у себя дома: в пяти из шести предыдущих матчей на своём поле лондонцы непременно побеждали. Статистика личных встреч между соперниками в Лондоне также на стороне хозяев. Так что мы бы проверили их лобовую победу.



Ставка: победа «Арсенала» за коэффициент 1.99.