«Лестер Сити» — «МЮ». Прогноз: Рашфорд и Марсьяль займут место Варди в Лиге чемпионов

26 июля «Лестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.36.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Лестер» — «МЮ»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (26.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести последний 38-й тур и сыграть финал Кубка Англии. Все встречи заключительного тура чемпионата запланированы на 26 июля, стартуют строго в 18:00 мск и пройдут без зрителей на трибунах.

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«Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся в центральном матче 38-го тура АПЛ. И дело тут не только в довольно громкой вывеске. Исход матча решит, кто из соперников займёт место в топ-4 АПЛ и, соответственно, попадёт в Лигу чемпионов в следующем сезоне. А это солидные призовые от УЕФА и престиж.



Расклад в турнирной таблице чемпионата Англии следующий. С первым местом всем всё давно понятно, второе оккупировал злой «Манчестер Сити». Ещё один претендент на лакомый кусочек — «Челси» Фрэнка Лэмпарда, который в воскресенье будет биться в родных стенах с крепким «Вулверхэмптоном».



«Красные дьяволы» после паузы не проиграли ни разу, выдав лучший отрезок среди всех участников английской Премьер-лиги. За восемь туров они добыли пять побед. Это позволило перед заключительным туром с 63 баллами замыкать тройку лидеров.

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«Лисам» же, ещё до вынужденного перерыва твёрдо державшимся в четвёрке лучших, пауза на пользу явно не пошла. За восемь туров у них получилось добыть всего лишь две победы, что спустило команду на пятое место. Отставание от конкурентов «Челси» и «МЮ» составляет один пункт, то есть в заключительном туре нужна только победа.



Однако подопечные Уле-Гуннара Сульшера, несмотря на два последних неудачных матча, выглядят предпочтительнее. Надо сказать, что позапрошлой игре они встречались в полуфинале Кубка Англии с «Челси» и по делу проиграли — 1:3. Ну а прошлый поединок пришёлся на «Вест Хэм Юнайтед» в 37-м туре первенства и завершился со счётом 1:1. Причём в обоих случаях красные пропускали первыми.



Зато в английской Премьер-лиге клуб из Манчестера имеет беспроигрышную тринадцатиматчевую серию, в которой случилось только пять ничейных исходов. При этом за восемь туров после паузы он сумел забить 20 мячей, а пропустить только шесть. Команда из Лестера, к слову, за то же время забила лишь девять раз, а пропустила 11.

«Саутгемптон» — «Шеффилд». Прогноз: Ингс, Ромеу и Редмонд найдут подход к Дину Хендерсону Берём коэффициент 2.81 в матче 38-го тура АПЛ.

Любопытно здесь и то, что главный тренер хозяев Брендан Роджерс не сможет рассчитывать на целый ряд ключевых игроков. Среди них, к слову, сразу четыре защитника: всё ещё находятся в лазарете крайние защитники Бен Чилвел, Кристиан Фукс и Рикарду Перейра, а центральный Чаглар Сёюнджю до сих пор отбывает дисквалификацию. Также из-за травм не помогут команде опорный полузащитник Даниэль Амарти и незаменимый атакующий полузащитник Джэймс Мэддисон. Очень солидные потери.

«Манчестер Юнайтед», впрочем, тоже испытывает некоторые кадровые проблемы с обороной. Пара защитников Аксель Туанзебе и Фил Джонс остаются в стороне из-за повреждений, а участие Люка Шоу и Эрика Бейи находится под вопросом. Так что у быстроногой атаки «Лестера» во главе с лучшим бомбардиром АПЛ Джейми Варди наверняка появятся шансы отличиться.



Правда, с атакой у манкунианцев полный порядок. В обойме находятся не на шутку разыгравшаяся тройка Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль и Бруну Фернандеш. Также повадился забивать юный Мэйсон Гринвуд, а потому нестабильной защите «лис» точно не поздоровится.

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При таких раскладах мы бы проверили комбинированную ставку Х2 + обе забьют за коэффициент 2.26. Статистика личных встреч на нашей стороне: за 12 очных поединков «красные дьяволы» потерпели лишь одно поражение и добыли восемь побед. При этом в восьми случаях забивали обе стороны.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лестер Сити» — «Ман Юнайтед»

В матче «Лестера» и «МЮ» нас ожидает настоящая заруба, поскольку исход определит участника Лиги чемпионов. Предпочтительнее смотрятся всё же манкунианцы: они находятся в отличной форме после паузы, да и обойма у них шире. Основная проблема «лис» — отсутствие целого ряда ключевых игроков. К слову, в заключительном туре сезона им не сумеют помочь сразу четыре основных защитника. Атака во главе с Варди наверняка сумеет доставить проблемы команде Сульшера, но рассчитывать на многое едва ли придётся.



Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.26.