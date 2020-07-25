«Манчестер Сити» — «Норвич». Прогноз: Де Брёйне и Жезус начнут подготовку к Лиге чемпионов

26 июля «Манчестер Сити» примет «Норвич Сити» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 33.00.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Норвич»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Норвич Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Ман Сити» — «Норвич Сити» (26.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести последний 38-й тур и сыграть финал Кубка Англии. Все встречи заключительного тура чемпионата запланированы на 26 июля в 18:00 мск и пройдут без зрителей на трибунах. Одна из пар: «Манчестер Сити» — «Норвич Сити».

«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз: очередной провал Клоппа, Салаха и Мане на выезде В пяти последних выездных матчах АПЛ мерсисайдцы победили лишь однажды.

«Манчестеру Сити» стоит смириться с тем, что «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, а ему остаётся лишь довольствоваться серебряными медалями. Также не стоит забывать и о том, что на днях подопечных Хосепа Гвардиолы в полуфинальном матче выбил из Кубка Англии лондонский «Арсенал». Но тут надо признать, что лондонцы были действительно хороши.



Впрочем, поводы для радости у «горожан» тоже имеются. Они уже успели забрать себе в текущем сезоне Кубок лиги. Второй и главный момент — снятие бана на участие в еврокубках от УЕФА. Ну а третье — клуб из Манчестера продолжает борьбу в Лиге чемпионов.



В АПЛ после досадного поражения от «Саутгемптона» (0:1) «Манчестер Сити» оклемался и выдал серию из четырёх побед. Впрочем, на положение в турнирной таблице это особо не повлияло, слишком сильно отставали все остальные. Сейчас клуб, собственно, располагается на втором месте с отрыв от третьей позиции в 15 баллов.

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз: Кейн, Сон и Моуринью сделают шаг к Лиге Европы Берём ставку с коэффициентом 2.59 на матч 38-го тура АПЛ.

«Норвичу» пауза не только не пошла на пользу, но и усугубила его положение. За восемь туров клуб не набрал ни одного очка. Теперь проигрышная серия составляет девять матчей кряду. Статистика просто ужасная, а тут ещё и выезд ко второму коллективу чемпионата Англии.



Кошмарный отрезок напрочь лишил «канареек» шансов спастись. Накануне заключительного 38-го тура чемпионата Англии они замыкают турнирную таблицу, набрав только 21 балл. Пропасть между ними и спасительной 17-й строчкой составляет целых 13 пунктов.



В матче прошлого тура команда из Нориджа принимала крепкий «Бёрнли» и уступила со счётом 0:2. А любопытно здесь то, что хозяева схлопотали сразу две красные карточки перед перерывом и вышли на второй тайм вдевятером. Теперь полузащитник Эмилиано Буэндия и нападающий Йосип Дрмич не сумеют помочь главному тренеру Даниэлю Фарке в предстоящей игре с «Манчестер Сити».

«Арсенал» — «Уотфорд». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт разомнутся перед финалом Кубка Англии В последних шести играх на своём поле лондонцы добыли пять побед с общим счётом 14:3.

На стороне «горожан» также кошмарный футбол, который показывает «Норвич» в последнее время. Стоит только сказать, что в девяти последних матчах он пропустил целых 19 мячей, а забил, что ещё важнее, всего лишь один. Говорить хоть о какой-то интриге на таком фоне не приходится.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в свою очередь в предыдущих шести домашних играх непременно побеждали. А общий счёт удачной серии вышел весьма солидный — 21:1. При таких раскладах их победа над гостями всухую за коэффициент 1.79 смотрится великолепно. Добавить уверенности перед Лигой чемпионов всегда приятно.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Норвич Сити» 26 июля 2020 года

На выезде подопечные Хосепа Гвардиолы могут дурачиться и показывать не самый яркий футбол, но в родных стенах всё гораздо серьёзнее. Шесть побед подряд на своём поле с общим счётом 21:1! Худший клуб АПЛ тем временем идёт на серии из девяти поражений, разница голов на этом отрезке навевает тоску — 1:19. П1 всухую кричит о себе.

Ставка: победа «Манчестер Сити» всухую за 1.79.