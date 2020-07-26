«Верона» — «Лацио». Прогноз: Борини и Боккетти окажут услугу «Интеру» с «Аталантой»

26 июля «Верона» и «Лацио» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Верона» — «Лацио»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 26 июля «Верона» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.86.

Анализ и прогноз матча Серии А «Верона» — «Лацио» (26.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались десять полных туров Серии А, финишная прямая совсем близко. Программа 36-го тура завершится в воскресенье, 26 июля, сразу шестью матчами. Четыре из них стартуют в 20:30 мск.

В Вероне местный одноимённый клуб на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» сразится с «Лацио». Реальную мотивацию сохраняет только одна из сторон. Хозяевам уже давно ничего не надо: прописку в элитном дивизионе они сохранили без каких-либо проблем, но дотянуться до еврокубков точно не смогут.

А ведь шансы имелись. Вплоть до паузы в чемпионате Италии «мастифы» исправно добивались результата. А дальше как отрезало: в девяти последних встречах удалось добыть лишь одну победу, да и ту с огромными приключениями (3:2). Больше похвастать нечем — пять ничьих и три поражения.

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Проигрывают жёлто-синие редко. В пяти недавних турах уступили лишь однажды — 1:2 от «Ромы» на выезде, хотя по факту римляне имели огромное преимущество. И сразу четыре мирных исхода. Что интересно, голы всякий раз забивались в обе стороны: 2:2 с «Интером», а также по 1:1 с «Фиорентиной», «Аталантой» и «Торино».

Подопечные Ивана Юрича располагаются на девятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 46 очков. В лучшем случае удастся обогнать «Сассуоло» (48 баллов), зато позади в радиусе пяти пунктов находятся пять команд. Соответственно, финиш в районе 8-14 позиций неизбежен.

Вроде бы шансы «Лацио» гораздо выше. На то есть несколько причин — тут и уровень исполнителей, и заметное преимущество в мотивации. Римляне продолжают сражаться за второе место с «Интером» и «Аталантой». Пока, правда, не особенно удачно — нерадзурри оторвались на один балл, а «богиня» — на три (при одной лишней игре).

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Но есть сразу несколько поводов для сомнений. Первый — бьянкочелести сейчас ужасны. На фоне кадровых потерь приходится играть фактически полуторным составом, результат — всего четыре очка в шести последних поединках. В четверг удалось одержать волевую победу над «Кальяри» (2:1) и остаться в гонке за серебро.

Второй — «Верона» слабо выступает в гостях, зато в родных стенах всё в полном порядке. В девяти предыдущих случаях состоялось лишь одно поражение — 0:2 от «Наполи». Ни с чем стадион «Марк-Антонио Бентегоди» покинули «Ювентус» (2:1), «Интер» (2:2) и «Аталанта» (1:1). Коллекция солидная.

Даже странно, что при таких условиях на 1Х дают крепкий коэффициент 1.83. Римляне в пяти последних выездных играх взяли верх лишь однажды, уступив даже едва живому «Лечче». Вариант попроще — ИТБ 1 гола «Вероны» за 1.66. Тут всё очевидно: хозяева играют в атаку и много забивают, а оборона у «Лацио» сейчас часто ошибается.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Верона» — «Лацио» 26 июля

«Верона» застряла в середине турнирной таблицы и спокойно доигрывает сезон. На выезде она совсем не блещет, зато в родных стенах готова задать трёпку кому угодно. В девяти предыдущих домашних матчах проиграла лишь однажды, среди прочих остановив «Ювентус», «Интер» и «Аталанту». «Лацио» сейчас плох, а в пяти последних выездах добыл всего одну победу. Похоже, у римлян будут проблемы.

Ставка: ИТБ 1 гола «Вероны» за 1.66.