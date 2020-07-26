«Лестер» — «МЮ», «Ньюкасл» — «Ливерпуль» и другие матчи: на что ставить 26 июля

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, большинство европейских футбольных чемпионатов уже подошли к концу, а НХЛ с НБА готовы вернуться в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 26 июля.
На что ставить в футболе 26 июля
Чемпионаты Германии, Испании и России уже завершены, английская Премьер-лига и итальянская Серия А вышли на финишную прямую. Не за горами Лига чемпионов и Лига Европы, но к ним дело подойдёт чуть позже. Пока на повестке дня — финиш двух оставшихся топ-лиг.
Естественно, основное внимание приковано к чемпионату Англии. Там наступает развязка. Программа 38-го тура упакована в один день, все 10 матчей состоятся в воскресенье, 26 июля. Больше того — каждый из них начнётся в 18:00 мск. Это уже традиция, которая выполняется для того, чтобы никто не получал дополнительного преимущества. Ни одна из команд к моменту выхода на поле не будет знать результата конкурентов.
В первую очередь стоит выделить два матча. «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» разыграют третье место, причём манкунианцам для попадания в Лигу чемпионов хватит ничейного результата, а вот «лисы» находятся на пятой строчке и не имеют других вариантов.
«Челси» пока замыкает топ-4 и сразится в родных стенах с «Вулверхэмптоном», который тоже не испытывает никаких проблем с мотивацией. «Волки» бьются за шестую строчку, дающую право сыграть в Лиге Европы. Если они пропустят вперёд «Тоттенхэм», придётся ждать финала Кубка Англии и надеяться, что «Челси» обыграет «Арсенал».
Остальные матчи: «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал» — «Уотфорд», «Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион», «Эвертон» — «Борнмут», «Манчестер Сити» — «Норвич Сити», «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед» — «Астон Вилла» и «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед». Выбор потрясающий.
В чемпионате Италии тоже весело, здесь состоятся шесть игр. «Болонья» сразится с «Лечче» (18:15 мск), «Рома» — с «Фиорентиной», «Верона» — с «Лацио», СПАЛ — с «Торино», «Кальяри» — с «Удинезе» (в 20:30), а завершит программа дня битва «Ювентуса» и «Сампдории» (22:45).
Ещё три поединка запланированы в чемпионате Португалии. Гранды выясняли отношения накануне, теперь вывески гораздо скромнее. «Портимоненсе» — «Авеш», «Витория Сетубал» — «Белененсеш» и «Морейренсе» — «Тондела». Все начнут в 21:30 мск.
Один матч состоится в 34-м туре чемпионата Турции, уже завоевавший титул «Истанбул» отправится в гости к «Касымпаше» (17:00). А в Чемпионшипе уже идёт плей-офф. Пока только полуфинал, в 20:30 отношения начнут выяснять «Суонси Сити» и «Брентфорд».
Любители футбольного артхауса могут поставить на чемпионаты Беларуси, Грузии, Дании, Китая, Латвии, Норвегии, Тайваня, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.
Матчи по хоккею для ставок 26 июля
НХЛ уже совсем близко, до старта остались считанные дни. В ожидании возвращения Овечкина, Панарина и Кросби поставить можно только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.
На что ещё ставить 26 июля
У теннисистов продолжается выставочный турнир Ultimate Tennis Showdown, среди прочих на корт выйдут Григор Димитров, Алексей Попырин, Фернандо Вердаско, Бенуа Пэр и Ришар Гаске. В MotoGP пришло время второго этапа, Гран-при Андалусии. Старт будет дан в 15:00 мск.
В чемпионате Израиля по баскетболу продолжается плей-офф. Вечером пройдут полуфинальные матчи. Также доступны ставки на австралийский футбол, нетбол, снукер, бокс и киберспорт.
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