Всё внимание на АПЛ, там пришло время последнего тура.

«Лестер» — «МЮ», «Ньюкасл» — «Ливерпуль» и другие матчи: на что ставить 26 июля

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, большинство европейских футбольных чемпионатов уже подошли к концу, а НХЛ с НБА готовы вернуться в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 26 июля.

На что ставить в футболе 26 июля

Чемпионаты Германии, Испании и России уже завершены, английская Премьер-лига и итальянская Серия А вышли на финишную прямую. Не за горами Лига чемпионов и Лига Европы, но к ним дело подойдёт чуть позже. Пока на повестке дня — финиш двух оставшихся топ-лиг.

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз: Кейн, Сон и Моуринью сделают шаг к Лиге Европы Берём ставку с коэффициентом 2.59 на матч 38-го тура АПЛ.

Естественно, основное внимание приковано к чемпионату Англии. Там наступает развязка. Программа 38-го тура упакована в один день, все 10 матчей состоятся в воскресенье, 26 июля. Больше того — каждый из них начнётся в 18:00 мск. Это уже традиция, которая выполняется для того, чтобы никто не получал дополнительного преимущества. Ни одна из команд к моменту выхода на поле не будет знать результата конкурентов.



В первую очередь стоит выделить два матча. «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» разыграют третье место, причём манкунианцам для попадания в Лигу чемпионов хватит ничейного результата, а вот «лисы» находятся на пятой строчке и не имеют других вариантов.



«Челси» пока замыкает топ-4 и сразится в родных стенах с «Вулверхэмптоном», который тоже не испытывает никаких проблем с мотивацией. «Волки» бьются за шестую строчку, дающую право сыграть в Лиге Европы. Если они пропустят вперёд «Тоттенхэм», придётся ждать финала Кубка Англии и надеяться, что «Челси» обыграет «Арсенал».

«Арсенал» — «Уотфорд». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт разомнутся перед финалом Кубка Англии В последних шести играх на своём поле лондонцы добыли пять побед с общим счётом 14:3.

Остальные матчи: «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал» — «Уотфорд», «Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион», «Эвертон» — «Борнмут», «Манчестер Сити» — «Норвич Сити», «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед» — «Астон Вилла» и «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед». Выбор потрясающий.



В чемпионате Италии тоже весело, здесь состоятся шесть игр. «Болонья» сразится с «Лечче» (18:15 мск), «Рома» — с «Фиорентиной», «Верона» — с «Лацио», СПАЛ — с «Торино», «Кальяри» — с «Удинезе» (в 20:30), а завершит программа дня битва «Ювентуса» и «Сампдории» (22:45).

Ещё три поединка запланированы в чемпионате Португалии. Гранды выясняли отношения накануне, теперь вывески гораздо скромнее. «Портимоненсе» — «Авеш», «Витория Сетубал» — «Белененсеш» и «Морейренсе» — «Тондела». Все начнут в 21:30 мск.

«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Грилиш и Пепе Рейна не дождутся помощи от Мойеса В 18 выездных матчах чемпионата Англии «львы» одержали всего две победы.

Один матч состоится в 34-м туре чемпионата Турции, уже завоевавший титул «Истанбул» отправится в гости к «Касымпаше» (17:00). А в Чемпионшипе уже идёт плей-офф. Пока только полуфинал, в 20:30 отношения начнут выяснять «Суонси Сити» и «Брентфорд».

Любители футбольного артхауса могут поставить на чемпионаты Беларуси, Грузии, Дании, Китая, Латвии, Норвегии, Тайваня, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Матчи по хоккею для ставок 26 июля

НХЛ уже совсем близко, до старта остались считанные дни. В ожидании возвращения Овечкина, Панарина и Кросби поставить можно только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 26 июля

У теннисистов продолжается выставочный турнир Ultimate Tennis Showdown, среди прочих на корт выйдут Григор Димитров, Алексей Попырин, Фернандо Вердаско, Бенуа Пэр и Ришар Гаске. В MotoGP пришло время второго этапа, Гран-при Андалусии. Старт будет дан в 15:00 мск.

«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз: очередной провал Клоппа, Салаха и Мане на выезде В пяти последних выездных матчах АПЛ мерсисайдцы победили лишь однажды.

В чемпионате Израиля по баскетболу продолжается плей-офф. Вечером пройдут полуфинальные матчи. Также доступны ставки на австралийский футбол, нетбол, снукер, бокс и киберспорт.