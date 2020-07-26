«Ювентус» — «Сампдория». Прогноз: Роналду, Дибале и Сарри надоест играть в поддавки

26 июля «Ювентус» и «Сампдория» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Сампдории» оценён букмекерами коэффициентом 13.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Сампдория»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 26 июля «Ювентус» — «Сампдория» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.53, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.54. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.80.

Анализ и прогноз матча Серии А «Ювентус» — «Сампдория» (26.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз: судьба Лэмпарда, Жиру и Виллиана в руках Кепы Соперники предельно мотивированы: у синих на кону Лига чемпионов, у «волков» — Лига Европы.

С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались десять полных туров Серии А, финишная прямая совсем близко. Программа 36-го тура завершится в воскресенье, 26 июля, сразу шестью матчами. Самый поздний из них стартует в 22:45 мск.

В Турине местный «Ювентус» будет выяснять отношения с «Сампдорией». Действующий чемпион Италии делает всё возможное и невозможное, чтобы отсрочить защиту титула и дать шанс конкурентам. В игре не получается ровным счётом ничего: в защите всё очень плохо, а в атаке приходится рассчитывать исключительно на индивидуальное мастерство.

Досрочный триумф нынешних туринцев — это диагноз для Серии А. Однако «Аталанта» после восхитительного отрезка захлебнулась и сбавила ход — сказывается нехватка скамейки и минимум возможностей для ротации. «Лацио» после рестарта выглядит ужасно, да и «Интер» оступается через раз.

«Эвертон» — «Борнмут». Прогноз: Ришарлисон и Анчелотти выгонят «вишен» в Чемпионшип «Ириски» не проигрывают дома уже 11 матчей, а «Борнмуту» нужна только победа.

В общем, подопечные Маурицио Сарри набрали в пяти предыдущих турах всего пять очков (причём зацепить ничьи с «Аталантой» и «Сассуоло» откровенно повезло), но всё равно находятся в крайне комфортном положении. Одной победы в трёх оставшихся турах хватит для скудетто.

«Сампдория» не так давно выдала отличный отрезок, одержав пять побед в шести турах. Правда, обыгрывала она исключительно середняков и аутсайдеров, но это в любом случае достижение. Единственная осечка была допущена с «Аталантой» (0:2), хотя и там подопечные Клаудио Раньери долго удерживали нули.

В результате удалось оторваться от зоны вылета и избежать лишней нервотрёпки в виде борьбы за выживание. Сейчас генуэзцам уже совсем ничего не надо: 41 очко, 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, девять пунктов от зоны вылета. Идущий 18-м «Лечче» может сравняться по количеству баллов, но всё равно будет уступать по дополнительным показателям.

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз: Кейн, Сон и Моуринью сделают шаг к Лиге Европы Берём ставку с коэффициентом 2.59 на матч 38-го тура АПЛ.

В минувшем туре «дория» уступила в дерби «Дженоа» (1:2), хотя смотрелась даже повеселее. Но заклятому сопернику было нужнее. В принципе, на стороне гостей ровно один аргумент. Свой предыдущий поединок они провели на сутки раньше — 22 июня. «Ювентус» же 23 июня не смог досрочно оформить титул, уступив «Удинезе» (1:2).

В остальном шансы туринцев гораздо выше. Про уровень исполнителей даже упоминать не хочется. Плюс своё поле, плюс статистика очных встреч. В четырёх предыдущих играх в родных стенах «Юве» добыл четыре победы с общим счётом 14:2. Три из них получились разгромными. Добавить тут нечего.

И всё же лезть в больше форы опасно: туринцы откровенно чудят в обороне, а «Сампдория» сейчас находится в неплохом состоянии. Из классических ставок можно рассмотреть разве что 1Х + обе забьют за 2.12. Или придётся усложнять. Мы оттолкнёмся от гола Криштиану Роналду: Чиро Иммобиле забил в прошлом туре и вышел вперёд в гонке бомбардиров.

«Саутгемптон» — «Шеффилд». Прогноз: Ингс, Ромеу и Редмонд найдут подход к Дину Хендерсону Берём коэффициент 2.81 в матче 38-го тура АПЛ.

Португалец будет рвать и метать, а команда постарается помочь. Скажем, с «Лацио» Пауло Дибала уже выкатывал мяч на пустые ворота. Гол КриРо идёт за унылый коэффициент 1.44, а вот его дубль можно проверить за 3.00. Выглядит неплохо.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Сампдория» 26 июля 2020 года

«Сампдории» уже ничего не нужно, а вот «Ювентус» наконец-то оформит очередное чемпионство в случае победы. Защита у хозяев в последнее время много ошибается, а подопечные Клаудио Раньери исправно забивают. На свой гол гости могут рассчитывать, но не более того. Статистика очных встреч согласна — четыре победы фаворита в родных стенах подряд с общим счётом 14:2.

Ставка №1: «Ювентус» не проиграет + обе забьют за 2.12.

Ставка №2: ИТБ 1.5 гола Криштиану Роналду за 3.00.