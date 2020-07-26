«Торонто» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз: Мавинга, Брэдли и Алтидор покинут плей-офф MLS

27 июля «Торонто» и «Нью-Йорк Сити» сыграют в матче 1/8 финала турнира MLS is Back. Начало встречи — в 03:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Торонто» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Нью-Йорк Сити» оценён букмекерами коэффициентом 2.94.

Коэффициенты букмекеров на матч MLS «Торонто» — «Нью-Йорк Сити»

Букмекеры уверены, что матч MLS 27 июля «Торонто» — «Нью-Йорк Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.39. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.78.

Анализ и прогноз матча «Торонто» — «Нью-Йорк Сити» (27.07.2020)

MLS вернулась в строй первой из основных профессиональных лиг Северной Америки. 8 июля стартовал специальный турнир под названием MLS is Back. Проходить он будет чуть дольше месяца, финал запланирован на 11 августа. Победитель пробьётся в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

«Бернли» — «Брайтон». Прогноз: Тарковски, Вуд и Выдра оставят Поттера не у дел «Кларетные» не проигрывают «чайкам» на протяжении восьми очных встреч.

На первом этапе 24 клуба поделились на шесть квартетов и сыграли каждый с каждым. В плей-офф попали 16 коллективов: топ-2 из каждой группы, а также четыре лучшие команды из числа тех, что заняли третьи строчки. Дальше всё максимально просто: олимпийская система, один матч, проигравший вылетает.

В случае ничейного результата никакого дополнительного времени не предусмотрены. Календарь и без того плотный, а потому участники вне зависимости от стадий сразу приступят к серии пенальти. В одной из пар первого раунда плей-офф сойдутся «Торонто» и «Нью-Йорк Сити».

Канадцы преодолели групповую стадию гораздо увереннее. Они не проиграли ни разу, набрали пять очков в трёх матчах и стали первыми в группе. Хотя могли рассчитывать на большее, но упустили победу над «Ди-Си Юнайтед» (2:2), ведя со счётом 2:0 к 84-й минуте. А затем умудрились пропустить дважды в большинстве.

«Ювентус» — «Сампдория». Прогноз: Роналду, Дибале и Сарри надоест играть в поддавки Победа принесёт туринцам очередное скудетто

Затем они хлопнули «Монреаль Импэкт» (4:3), а на десерт скатали ничью с «Нью-Инглэнд Революшн» (0:0). Тоже смотрелись интереснее соперника, но на этот раз реализация подвела — все снаряды закончились в предыдущих матчах. Неудивительно, что при таких результатах «Торонто» считается у букмекеров фаворитом.

«Нью-Йорк Сити» протиснулся в 1/8 финала в последний момент. Стартовал с двух поражений, которые получились одинаковыми: территориальное преимущество есть, ударов и подходов много, однако ошибки в обороне всё портили. Отсюда взялись 0:1 с «Филадельфией Юнион» и 1:3 с «Орландо Сити».

Фактически «горожане» уже начали плей-офф — в последнем туре им на заказ нужно было побеждать «Интер Майами». С этой задачей они справились, оставив клуб Дэвида Бекхэма не у дел. Действовали осмотрительнее и аккуратнее, не позволив создать сопернику ровным счётом ничего.

«Верона» — «Лацио». Прогноз: Борини и Боккетти окажут услугу «Интеру» с «Аталантой» В девяти предыдущих домашних матчах «мастифы» уступили лишь однажды.

Надо сказать, что по уровню исполнителей «Нью-Йорк Сити» как минимум не хуже. Больше того — именно этот клуб стал лучшим в Восточной конференции минувшего регулярного сезона MLS, тогда как «Торонто» финишировал лишь четвёртым. В плей-офф, правда, канадцы оказались сильнее.

В принципе, подопечные Ронни Дейлы заметно недобрали на групповом этапе из-за невезения, да и вылет от рук «Торонто» в плей-офф они вряд ли забыли. Речь о матчах навылет, а потому действовать придётся с оглядкой на свои ворота, как в третьем туре. Если обойдётся без простых ошибок, шансы номинальных гостей кажутся солидными.

Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за отличный коэффициент 2.25 и ИТМ 1.5 мяча «Торонто» за 1.89. Есть подозрение, что букмекеры переоценивают канадцев из-за результатов на групповой стадии. Здесь им будет тяжелее.

Прогноз и ставки на матч «Торонто» — «Нью-Йорк Сити» 27 июля 2020 года

По уровню исполнителей соперники сопоставимы. «Нью-Йорк Сити» долго раскачивался и искал баланс в обороне, зато в третьем туре не дал «Интер Майами» ничего создать. Плюс именно «Торонто» выбил американский клуб в минувшем плей-офф. Есть подозрение, что номинальные гости постараются отомстить любой ценой. Линия позволяет взять П2 с нулевой форой за 2.25.

Ставка: победа «Нью-Йорк Сити» с нулевой форой за 2.14.