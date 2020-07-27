«Кардифф» — «Фулхэм», возвращение Халка и другие матчи: на что ставить 27 июля

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, большинство европейских футбольных чемпионатов уже подошли к концу, а НХЛ с НБА готовы вот-вот вернуться в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 27 июля.

На что ставить в футболе 27 июля

Чемпионаты Германии, Испании и России уже завершены, заключительный 38-й тур английской Премьер-лиги шумно отгулял в воскресенье, да и итальянская Серия А вышла на финишную прямую. Не за горами Лига чемпионов и Лига Европы, но к ним дело подойдёт чуть позже.

«Кардифф» — «Фулхэм». Прогноз: Митрович, Гектор и Артер приблизятся к выходу в АПЛ В 11 предыдущих очных встречах «дачники» потерпели лишь одно поражение.

Естественно, понедельник традиционно получается куда более скучным. Вариантов настолько мало, что центральный матч дня состоится в Чемпионшипе. В первой игре полуфинала плей-офф «Кардифф Сити» примет «Фулхэм», начало — в 22:45 мск. Будет ещё ответная встреча, а победитель сыграет в финале за путёвку в АПЛ.



Первый тур продолжится в чемпионате Китая. «Тяньцзинь Тэда» сразится с «Шанхай СИПГ» (14:35 мск). За «красных орлов» выступают сразу несколько известных футболистов: экс-нападающий «Зенита» и «Порту» Халк, бывший полузащитник «Челси» Оскар, а также известный по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар» Одил Ахмедов.



Невероятно насыщенный день ожидается в итальянской Серии В. Там пришёл черед предпоследнего, 37-го тура. Все 20 команд начнут выяснять отношения в 22:00 мск. «Беневенто» и «Кротоне» уже вышли в Серию А, а вот борьба за попадание в плей-офф ожидается жаркая.

«Тяньцзинь Тэда» — «Шанхай СИПГ». Прогноз: Халк, Ахмедов и Оскар уберут с пути середняка «Красные орлы» не проигрывают «Тяньцзиню» на протяжении 14 встреч.

Один матч состоится в чемпионате Австралии, в 12:30 мск прозвучит стартовый свисток для «Сентрал Кост Маринерс» и «Вестерн Сидней Уондерерс». Три игры пройдут в чемпионате Фарерских островов, одна — в Эстонии, а четыре — в Швеции. Вот, собственно, и всё.

Матчи по хоккею для ставок 27 июля

НХЛ уже совсем близко, до старта остались считаные дни. В ожидании возвращения Овечкина, Панарина и Кросби поставить можно только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 27 июля

Тут вариантов совсем немного. Либо соревнования любителей, либо экзотичные виды спорта вроде австралийского футбола и водного пола. Продолжится квалификация чемпионата мира по снукеру (15:00 мск). Также никуда не делся киберспорт, там выбор по-прежнему огромный.