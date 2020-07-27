«Сан-Хосе» — «Реал». Прогноз: Джузеппе Росси и Бекерман удивят букмекеров в матче MLS

28 июля «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Реал Солт-Лейк» сыграют в матче 1/8 финала турнира MLS is Back. Начало встречи — в 03:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Сан-Хосе» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех «Реала» оценён букмекерами коэффициентом 3.36.

Коэффициенты букмекеров на матч MLS «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Реал Солт-Лейк»

Букмекеры уверены, что матч MLS 28 июля «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Реал Солт-Лейк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.79, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.68.

Анализ и прогноз матча «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Реал Солт-Лейк» (28.07.2020)

MLS вернулась в строй первой из основных профессиональных лиг Северной Америки. 8 июля стартовал специальный турнир под названием MLS is Back. Проходить он будет чуть дольше месяца, финал запланирован на 11 августа. Победитель пробьётся в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

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На первом этапе 24 клуба поделились на шесть квартетов и сыграли каждый с каждым. В плей-офф попали 16 коллективов: топ-2 из каждой группы, а также четыре лучшие команды из числа тех, что заняли третьи строчки. Дальше всё максимально просто: олимпийская система, один матч, проигравший вылетает.

В случае ничейного результата никакого дополнительного времени не предусмотрены. Календарь и без того плотный, а потому участники вне зависимости от стадий сразу приступят к серии пенальти. В одной из пар первого раунда плей-офф сойдутся «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Реал Солт-Лейк».

Клуб из Калифорнии ни разу не проиграл на групповом этапе, собрав семь очков из девяти возможных. Начал с нулевой ничьей против «Сиэтл Саундерс»: имел внушительное территориальное преимущество (62:38% по владению, 9:1 по количеству угловых), нанёс восемь ударов в створ, но забить так и не смог.

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Оказалось — просто берёг голы на оставшиеся матчи. Там получилось гораздо веселее. Убойный камбэк с «Ванкувером» (4:3) — пока главный претендент на звание самого яркого поединка турнира. Канадцы умудрились забить три мяча с двух ударов в створ (плюс автогол) и вели 3:1 к 72-й минуте. Но «Сан-Хосе» сравнял счёт, а на 98-й минуте забил победный гол.

После чего обыграл «Чикаго Файр» (2:0), занял первое место и спокойно вышел в 1/8 финала. А вот «Реал» пробился в плей-офф только как лаки-лузер: четыре очка в трёх турах, третья строчка на групповом этапе. Бывший клуб Юры Мовсисяна оказался лучшим из числа тех, кто оказался третьим в своих квартетах.

Надо сказать, что состав у «мормонов» не хуже. Здесь есть, например, экс-форвард «Вильярреала» и «Фиорентины» Джузеппе Росси (выходит на замену) и опытнейший полузащитник Кайл Бекерман, сыгравший больше 50 матчей за сборную США. Ещё несколько футболистов входят в костяк сборной США.

Собственно, минувший сезон «Реал» провёл успешнее конкурента: занял третье место в Западной конференции («Сан-Хосе» оказался лишь девятым) и дошёл до второго раунда плей-офф. Статистика очных встреч тоже на стороне номинальных гостей. Дело в том, что в пяти предыдущих поединках они уступили однажды.

Больше того — за эти пять матчей калифорнийцы сподобились всего на два гола. Судя по групповому этапу, оборона у «озёрных» по-прежнему в порядке, так что фаворита наверняка ожидают проблемы. Мы бы выбирали между Х2 за 1.76 и ИТМ 1.5 мяча «Сан-Хосе» за 1.84.

Прогноз и ставки на матч «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Реал Солт-Лейк» 28 июля 2020 года

Калифорнийцы лучше провели групповой этап, хотя по уровню исполнителей клуб из Солт-Лейк Сити никак не хуже. В прошлом сезоне он выступил успешнее, а в пяти предыдущих очных встречах «Реал» потерпел лишь одно поражение. И главное — за эти 450 минут пропустил всего дважды. Потому сыграем против линии. ИТМ 1.5 мяча номинальных хозяев за 1.84 смотрится интересно.

Ставка: ИТМ 1.5 мяча «Сан-Хосе» за 1.84.