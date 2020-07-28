«Сассуоло» — «Дженоа». Прогноз: Кришито, Перин, Пандев и Бехрами останутся в Серии А

29 июля «Сассуоло» и «Дженоа» сыграют в матче 37-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Сассуоло» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «Дженоа» оценён букмекерами коэффициентом 2.99.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Дженоа»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 29 июля «Сассуоло» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.66, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84.

Анализ и прогноз матча Серии А «Сассуоло» — «Дженоа» (29.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались 11 полных туров Серии А, финишная прямая совсем близко, а времени на исправление ошибок не осталось. Программа 37-го тура продолжится в среду, 29 июля, аж восемью матчами. Сразу пять из них стартуют в 20:30 мск.

В Реджо-нель-Эмилии местный «Сассуоло» на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» сразится с «Дженоа». Реальную турнирную мотивацию сохраняет лишь одна из сторон. А вот хозяевам уже давно ничего не надо. Это сказывается на результатах, которые довольно заметно просели.

В четырёх предыдущих турах получилось зацепить всего два очка — две ничьи и два поражения. Тут, впрочем, нужно учитывать календарь, оказавшийся жутко неприятным. Для начала состоялась яркая ничья с «Ювентусом» (3:3), причём чёрно-зелёные смотрелись гораздо лучше чемпиона Италии и определённо заслуживали победы.

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Ситуация повторилась с «Кальяри» (1:1): забили первыми, остались в большинстве в дебюте второго тайма, но умудрились пропустить с единственного удара в створ. На десерт — два поражения от команд из зоны Лиги Европы. 1:2 от «Милана» (по делу, целый тайм пришлось действовать в меньшинстве) и 0:2 от «Наполи» (тоже без вариантов).

Подопечные Роберто де Дзерби располагаются на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 48 очков. И выше не поднимутся ни при каких обстоятельствах: до «Наполи» аж 11 пунктов. Сзади подпирает трио преследователей, но разница между восьмой и десятой строчкой скорее формальна.

А вот у «Дженоа» на кону прописка в элитном дивизионе. Ситуация довольно устойчивая: 17-я позиция, 36 очков, четыре балла отрыва от «Лечче». Календарь вполне посильный — впереди два середняка, полностью лишённые мотивации. Сперва «Сассуоло», затем «Верона». Одной победы хватит для того, чтобы точно остаться в Серии А.

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Разумеется, букмекеры отдают преимущество хозяевам, хотя в этом есть сомнения. И дело не только в том, что генуэзцам очки нужнее. Во-первых, в пяти предыдущих очных встречах они потерпели всего одно поражение. Во-вторых, с игрой на чужом поле тут всё в порядке: одна неудача в восьми последних выездах.

А ведь среди прочего пришлось гостить у «Аталанты» (2:2) и «Милана» (2:1). На наш взгляд, шансы близки к равным, поэтому перекос в пользу «Сассуоло» выглядит сомнительно. Вариантов несколько. Посмелее — П2 с нулевой форой за прекрасный коэффициент 2.19. Попроще — Х2 за нестыдные 1.66.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Дженоа» 29 июля 2020 года

«Сассуоло» уже ничего не нужно, выше восьмого места забраться не удастся. А вот «Дженоа» бьётся за выживание, то есть будет гораздо мотивированнее. Кроме того, в пяти предыдущих очных встречах генуэзцы уступили лишь однажды, а в восьми последних выездах Серии А потерпели только одно поражение. На наш взгляд, как минимум очко гости тут зацепят.

Ставка: победа «Дженоа» с нулевой форой за 2.19.