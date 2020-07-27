«Интер» — «Наполи». Прогноз: Лукаку, Эриксен и Инсинье поведут себя по-джентльменски

У обоих соперников на носу игры в еврокубках. Травмы — последнее, что им сейчас нужно.

28 июля «Интер» примет «Наполи» в матче 37-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.68.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Интер» — «Наполи»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Интер Милан» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча 37-го тура Серии А «Интер» — «Наполи» (28.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а теперь Серия А стремится к своему логическому завершению. Участникам до конца сезона осталось провести по две встречи. Открыть программу 37-го тура предстоит четырём клубам, в центральном матче сойдутся «Интер» и «Наполи».

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Лидер первенства «Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии, обыграв в прошлом туре на своём поле «Сампдорию» (2:0). Отрыв от главного преследователя миланского «Интера», расположившегося на втором месте за два тура до конца, составил семь пунктов. Так что теперь миланцам придётся довольствоваться только выходом в Лигу чемпионов.



Правда, место в четвёрке лучших чёрно-синим давно обеспечено. Дело в том, что замыкающая топ-5 «Рома» отстаёт от четвертой позиции на целых 11 пунктов. А потому поводов для волнения нет. Амбиции на остаток сезона во внутреннем первенстве — битва за серебро.



Только подопечным Антонио Конте должно быть вдвойне обидно, поскольку после паузы они выдают весьма удачную серию, в отличие от туринцев. На отрезке из 11 туров миланская команда потерпела лишь одно поражение — в неоднозначном матче с «Болоньей» (1:2). В остальном же получилось добыть шесть уверенных побед.

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Одна из них, к слову, случилась в прошлой игре. «Интер» гостил у борющегося за выживание «Дженоа» и разгромил того со счётом 3:0. Хозяева старались дать бой фавориту, но завалили концовку, пропустив два мяча. Если бы не парочка обидных ничьих после рестарта первенства…



«Наполи» тем временем спустился на седьмую позицию. В любом случае надо отметить, что во втором круге он смотрится куда лучше, нежели в первом. К примеру, за 10 туров после паузы случилось только два поражения, но зато шесть побед. Тут скорее стоит отдать должное главному преследователю «Милану», который всерьёз занялся вопросом попадания в еврокубки.



Впрочем, для неаполитанцев этот вопрос не имеет решающего значения. Они одержали победу в Кубке Италии и гарантировали себе выход в Лигу Европы. А так как зона Лиги чемпионов недосягаема уже давно, остаток сезона превратился в формальность.

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Однако команда Дженнаро Гаттузо не собирается сбавлять темп, потому что у неё на носу ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», который разочарована после неудачи в чемпионате Испании. Первая встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счетом 1:1, а потому шансы у гостей остаются осязаемые.

В матче прошлого тура Серии А «Наполи» принимал крепкий «Сассуоло», который после паузы тоже набрал приличный ход. Хозяева смотрелись очень бодро и победи по делу. Хотя тут надо бы сказать, что гости забили четыре мяча, но все из положения вне игры.



Лазурно-белым, как и их ближайшему сопернику «Интеру», по большому счёту, в чемпионате Италии бороться не за что. В начале августа возвращаются еврокубки, в которых оба противника принимают участие. У миланцев 5 августа первый матч в Лиге Европы с испанским «Хетафе».

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Со стороны клубов было бы логично поберечь и себя и соперника от травм перед ответственными встречами. А при таких раскладах ставка тотал меньше 28.5 фола за коэффициент 1.80 смотрится интересно. К тому же на своём поле миланцы в среднем за игру фолят не более 14 раз, а неаполитанцы на выезде — не более 11. Запас имеется.



При желании можно также проверить тотал меньше 3 мяча за коэффициент 1.72. Дело в том, что в шести из восьми последних очных встреч между «Интером» и «Наполи» забивалось не больше двух голов.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Интер» — «Наполи» 28 июля 2020 года

За два матча до конца сезона чемпионата Италии «Интер» и «Наполи» уже не улучшат своё положение. А потому логичным решением с их стороны было бы поберечь от травм и себя, и своего соперника перед ответственными встречами в еврокубках. К тому же, как правило, обе стороны грубой игрой не отличаются. Так что не ждём от команд обилия фолов.



Ставка: тотал фолов меньше 28.5 за коэффициент 1.80.