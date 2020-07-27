Тедеско уволят по ходу сезона, игроки из «Уфы». Ставки букмекеров на сезон «Спартака»

Московский «Спартак» всегда популярен у букмекеров. У клуба огромная армия болельщиков, каждое действие игрока, тренера или владельца клуба Леонида Федуна находится под микроскопом. Вот и сейчас, незадолго до старта нового сезона, букмекеры выкатили ряд спецпредложений для ставок на «Спартак»! Новый (закон пока не вступил в силу), поэтому самое время изучить ставки на красно-белых.

Тедеско начнёт чемпионат во главе «Спартака». Но не закончит

Томас Цорн покинул «Спартак», сразу же поползли слухи об отставке Доменико Тедеско. Результатами немецкий специалист пока не убедил, поэтому повод говорить о возможном увольнении у болельщиков, конечно, был.



Но затем поддержку тренеру выразил Шамиль Газизов, команда, вроде бы, тоже поддерживает своего тренера. Да и до старта следующего сезона всего ничего. Поэтому неудивительно, что букмекеры предложили коэффициент 1.05 на то, что на первый матч сезона-2020/2021 «Спартак» выведет Тедеско. Если же вы хотите рискнуть и поставить на скорую смену тренера, то коэффициент составит 7.80.



Начать-то Тедеско, скорее всего, начнёт. А вот в то, что Доменико отработает контракт со «Спартаком» до конца, букмекеры не верят. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 10.00! А ведь контракт немца с москвичами действует до окончания сезона-2020/2021. Кажется, неплохой повод для ставки. Когда-то ведь должен и «Спартак» пройти сезон стабильно.

Евсеев, Парфёнов и Каррера – на очереди

Конечно же, букмекерские конторы предлагают угадать, кто станет следующим тренером «Спартака». Причём совершенно необязательно, что в ближайшем сезоне. Дата не обозначена. Ставки принимают именно на того, кто будет после Тедеско, и совсем не важно, когда это случится.



По оценке аналитиков, фаворит – Вадим Евсеев. Специалист неплохо работает в «Уфе», у него хорошие отношения с Шамилем Газизовым и спартаковское прошлое. Что ещё нужно? Коэффициент на назначение Вадима Валентиновича в «Спартак» — 3.00.



Чуть ниже букмекеры оценили шансы Дмитрия Парфёнова и Массимо Карреры. Поставить на кого-то из них можно за 3.50. Парфёнов получил тренерский опыт в «Тосно» и «Урале», опять же, долгое время играл за «Спартак». Ну а Каррера – любимец спартаковских болельщиков, тренер-чемпион. И, кстати, в греческом АЕКе у Массимо всё тоже складывается здорово.



С коэффициентом 3.50 можно поставить и на очередное пришествие в «Спартак» Валерия Карпина. Болельщикам импонирует его работа в «Ростове», ну и сам Карпин до мозга костей спартаковец.



А вот разговоры о приходе в «Спартак» Станислава Черчесова поутихли. Сейчас букмекеры предлагают коэффициент 9.00 на то, что наставник сборной России примет московский клуб. За 11.00 можно поставить на ещё одну легенду красно-белых – Андрея Тихонова.



Есть и совсем неожиданные варианты. Коэффициентом 50.00 эксперты оценили шансы увидеть во главе «Спартака» Жозе Моуринью или Арсена Венгера. Ну и назначение Олега Кононова оценивают таким же коэффициентом. А что, лестно оказаться в такой компании.

Гулиева не вернут, а из «Уфы» кто-то придёт

Букмекеры предлагают ставки и на трансферы в «Спартаке». В частности, чем завершится история с Аязом Гулиевым. Полузащитник повёл себя неуважительно на одном из командных собраний. После этого Доменико Тедеско отправил его в дубль.



Букмекеры принимают ставки на то, сыграет ли Гулиев за основной состав «Спартака» до конца 2020 года. Поставить на то, что это случится, можно с коэффициентом 2.30. Ну а если вы уверены в том, что Гулиева не простят, можно сделать ставку за 1.60.

Кроме того, есть линия на то, что в летнее трансферное окно состав спартаковцев пополнит хотя бы один из игроков «Уфы». Бывшего клуба Шамиля Газизова. Ни для кого не секрет, что «Спартак» — один из претендентов на узбекского полузащитника Остона Урунова. Кроме того, в круге интересов красно-белых Джамал Табидзе, Ион Неделчару и Даниил Фомин.



Поставить на то, что хотя бы один уфимец окажется в «Спартаке», можно за 1.30. С коэффициентом 3.20 можно сделать ставку на то, что «Спартак» не купит никого из футболистов «Уфы».

Федун не продаст «Спартак»

Ну и, пожалуй, вечная линия для ставки – продаст ли Леонид Федун «Спартак»? Ранее владелец клуба заявлял, что планирует передать клуб болельщикам к 2023 году. И букмекеры согласны, что скорой продажи ждать не стоит. Поставить на то, что Федун продаст «Спартак» до конца 2020 года, можно с коэффициентом 17.00. Кажется, мечта многих спартаковских болельщиков пока что останется мечтой.