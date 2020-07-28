«Сампдория» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович, Квальярелла и Чалханоглу возьмут выходной

29 июля «Сампдория» и «Милан» сыграют в матче 37-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Сампдории» оценён букмекерами коэффициентом 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Милан»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 29 июля «Сампдория» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.74, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.34. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20.

Анализ и прогноз матча Серии А «Сампдория» — «Милан» (29.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались 10 полных туров Серии А, финишная прямая совсем близко, а времени на исправление ошибок не осталось. Программа 37-го тура продолжится в среду, 29 июля, аж восемью матчами. Сразу пять из них стартуют в 20:30 мск.

В Генуе местная «Сампдория» на стадионе «Луиджи Феррарис» будет выяснять отношения с «Миланом». Соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы, но кое-что их всё же роднит. Во-первых, они уже выполнили задачи-минимум на сезон. Во-вторых, после рестарта первенства смогли прибавить.

«Россонери» в заключительной части сезона просто великолепны. Ни одного поражения в десяти поединках, зато есть семь побед и три ничьи. 24 очка из 30 возможных — чемпионский график. При этом непосредственно по качеству футбола слабыми оказались лишь два матча. Правда, оба состоялись именно на выезде.

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Со СПАЛ (2:2) проспали первый тайм, а после перерыва даже в большинстве никак не могли реализовать моменты. С «Наполи» натурально повезло — подопечные Дженнаро Гаттузо смотрелись гораздо лучше, но удалось отскочить. Третья осечка состоялась в минувшем туре с «Аталантой» (1:1).

Создали гости побольше, но в любом случае не проиграть «богине» без целого ряда футболистов основного состава — это успех. Стефано Пиоли не мог рассчитывать сразу на четырёх игроков — Тео и Беннасер перебрали жёлтых карточек, а Конти и Романьоли получили травмы.

А всех остальных «Милан» обыграл, причём в подавляющем большинстве случаев сделал это ярко и результативно. Неудивительно, что он идёт фаворитом даже на чужом поле. Догнать «Рому» и вскочить на пятое место будет сложно (римляне оторвались на четыре очка), но шансы пока остаются.

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А вот «Сампдории» уже совсем ничего не надо. Удачный отрезок после рестарта первенства позволил досрочно сохранить прописку в Серии А: 41 очко, 15-е место в турнирной таблице, девять баллов отрыва от зоны вылета. Собственно, сразу после этого подопечные Клаудио Раньери расслабились и потерпели два поражения подряд.

Оба раза они выглядели достойно, но проблемы с реализацией и невезение перевесили неплохое качество футбола. Для начала «Дженоа» вырвал победу в генуэзском дерби (2:1), сделав шаг к спасению. Затем «Ювентус» гарантировал себе чемпионский титул, победив на своём поле со счётом 2:0. И это ещё Криштиану Роналду в концовке не реализовал пенальти.

Любопытно другое. Букмекеры ждут высокой результативности, поскольку россонери забивают много и со вкусом. Вот только история противостояния резко против: девять из девяти предыдущих матчей получились низовыми. Больше того — в девяти случаях доезжала ставка «обе забьют — нет».

От этого вполне можно оттолкнуться. На «обе забьют — нет» дают 2.28, на тотал меньше 2.5 мяча — 2.34. В принципе, даже ТМ 3 гола идёт за нестыдный коэффициент 1.75. График плотный, сил осталось немного, да и особой турнирной мотивации не осталось. На наш взгляд, игра вполне может получиться низовой.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Сампдория» — «Милан» 29 июля 2020 года

Букмекеры не сомневаются в высокой результативности, хотя на фоне плотного графика и усталости темп может упасть. В девяти из десяти предыдущих очных встреч забивалось не более двух голов. «Милан», конечно, хорош, но утомительная игра против «Аталанты» наверняка забрала много сил. Голевого фейерверка не ждём.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.75.