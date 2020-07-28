«Интер» — «Наполи» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 28 июля

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 28 июля.

На что ставить в футболе 28 июля

Практически все лиги сейчас на короткой паузе, но, к счастью, не из-за коронавируса, а по причине межсезонья. Не завершился сезон только в Италии. И во вторник в Серии А два матча, которые могут внести ясность в борьбу за второе место. «Интер» примет «Наполи», а «Аталанта» на выезде сыграет с «Пармой».

Кроме того, можно сделать ставки на матчи чемпионатов Андорры, Литвы, Румынии, Украины, Фарерских островов и Швейцарии. Также в мире пройдет множество товарищеских матчей.

Если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 28 июля

В НХЛ стартует предсезонка. В 23:00 мск начнут играть «Филадельфия» и «Питтсбург», ещё два матча пройдут чуть позже. «Монреаль» сразится с «Торонто», а «Калгари» — с «Эдмонтоном».

На что ещё ставить 28 июля

В НБА всё ближе возобновление сезона, пока же команды спаррингуются. В 21:00 мск начнётся матч «Майами» и «Мемфиса», в 22:00 начнут выяснять отношения «Финикс» и «Торонто», а в 23:00 – «Индиана» и «Сан-Антонио». Ещё три матча начнутся чуть позже. В 01:00 – «Портленд» — «Оклахома», в 03:00 – «Хьюстон» — «Бостон», а в 03:30 – «Филадельфия» — «Даллас».

Сегодня мы узнаем чемпиона Израиля по баскетболу. В 21:00 мск начнётся игра «Маккаби» из Тель-Авива с одноклубниками из Ришона. Будет жарко!

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу.

Теннисисты готовятся к возобновлению сезона, матчи проходят в разных европейских странах и на территории США, а букмекеры охотно принимают ставки на эти встречи. Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу.



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