«Интер» — «Наполи» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 28 июля

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 28 июля.
На что ставить в футболе 28 июля
Практически все лиги сейчас на короткой паузе, но, к счастью, не из-за коронавируса, а по причине межсезонья. Не завершился сезон только в Италии. И во вторник в Серии А два матча, которые могут внести ясность в борьбу за второе место. «Интер» примет «Наполи», а «Аталанта» на выезде сыграет с «Пармой».
Кроме того, можно сделать ставки на матчи чемпионатов Андорры, Литвы, Румынии, Украины, Фарерских островов и Швейцарии. Также в мире пройдет множество товарищеских матчей.
Если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
Матчи по хоккею для ставок 28 июля
В НХЛ стартует предсезонка. В 23:00 мск начнут играть «Филадельфия» и «Питтсбург», ещё два матча пройдут чуть позже. «Монреаль» сразится с «Торонто», а «Калгари» — с «Эдмонтоном».
На что ещё ставить 28 июля
В НБА всё ближе возобновление сезона, пока же команды спаррингуются. В 21:00 мск начнётся матч «Майами» и «Мемфиса», в 22:00 начнут выяснять отношения «Финикс» и «Торонто», а в 23:00 – «Индиана» и «Сан-Антонио». Ещё три матча начнутся чуть позже. В 01:00 – «Портленд» — «Оклахома», в 03:00 – «Хьюстон» — «Бостон», а в 03:30 – «Филадельфия» — «Даллас».
Сегодня мы узнаем чемпиона Израиля по баскетболу. В 21:00 мск начнётся игра «Маккаби» из Тель-Авива с одноклубниками из Ришона. Будет жарко!
В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу.
Теннисисты готовятся к возобновлению сезона, матчи проходят в разных европейских странах и на территории США, а букмекеры охотно принимают ставки на эти встречи. Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!
Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу.
Читайте обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 28 июля 2020
-
08:20
- 27 июля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:26
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
- 26 июля 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:25
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
15:50