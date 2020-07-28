«Фиорентина» — «Болонья». Прогноз: Рибери, Кутроне и Паласио не заметят стараний вратарей

29 июля «Фиорентина» примет «Болонью» в матче 37-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.80.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Болонья»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Фиорентина» — «Болонья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча Серии А «Фиорентина» — «Болонья» (29.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно завершилась на минувшей неделе вслед за Бундеслигой и Примерой, настал черёд итальянской Серии А. Участникам первенства до конца сезона осталось провести не более двух встреч. Завершить программу 37-го тура 29 июля предстоит сразу 16 клубам, в одном из матчей сойдутся «Фиорентина» и «Болонья».

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«Фиорентина» в прошлом туре прервала свою удачную беспроигрышную серию из шести матчей кряду. Трудности возникли «Ромой» (1:2), у которой команда из Флоренции, собственно, и гостила. Хозяева, конечно, смотрелись интереснее гостей, но, надо сказать, забили два оба мяча с пенальти. А вот Рибери с партнёрами за 90 минут сообразил лишь один удар в створ.



Впрочем, в остальном у «фиалок» всё весьма радужно. За 10 игр после паузы они потерпели лишь три поражения. Зато добыли три победы и скатали четыре ничьи, заработав тем самым 13 очков, что полностью обезопасило их от борьбы за выживание. А заодно превратило оставшиеся туры в формальность.



«Болонья» в прошлой игре, напротив, прервала свою серию без побед, состоящую из пяти матчей. Получилось добыть три очка в сверхрезультативном домашнем поединке с аутсайдером Серии А «Лечче» (3:2). Игра походила на качели, в которых удачливее оказались хозяева.

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Только вот в предыдущих пяти турах красно-синие потерпели три поражения и скатали две ничьи. Однако сильно на их положение в турнирной таблице чемпионата Италии это не повлияло. За два тура до конца сезона они располагаются на 11-й строчке, набрав в сумме 46 очков. Опасности вылета нет, но и до еврокубков пропасть.



Хотя отдать должное «Болонье» определённо стоит. За десять встреч после паузы она не забивала только в двух, в сумме набралось 13 уверенных голов. «Фиорентине», которая у себя дома в среднем за игру имеет даже чуть больше одного пропущенного мяча, сохранить свои ворота на замке будет не так уж просто.



Любопытно здесь и то, что в шести из девяти последних матчей с участием красно-синих пробивался верх. А за 18 выездов в текущем сезоне они умудрились наколотить аж 27 мячей, но и пропустить целых 32. Так что вполне можно подумать над тривиальным тоталом больше 2.5 мяча за сносный коэффициент 1.72.

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Статистика полностью на нашей стороне, да и смысла жаться к воротам у соперников нет. Задачи-минимум на сезон давно выполнены, выше уже не забраться, а потому можно просто играть в своё удовольствие и не думать об обороне. Пожалуй, шансы увидеть три-четыре голы при таких раскладах весьма высоки.

Прогноз и ставки на матч «Фиорентина» — «Болонья»

«Фиорентина» после паузы выглядит весьма неплохо. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, однако «Болонья» на выезде забивает довольно часто. Кроме того, реальной турнирной мотивации у соперников не осталось, а потому жаться к воротам смысле нет. На таком фоне мы бы проверили классический тотал больше 2.5 мяча.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.72.