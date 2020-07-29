«Зенит» — чемпион, «Спартак» — вне тройки, Дзюба — лучший бомбардир. Ставки на РПЛ-2021

Сезон РПЛ — 2019/2020 завершился всего пару дней назад, но ждать нового осталось меньше двух недель. Букмекеры уже предложили свои коэффициенты на новый сезон чемпионата России по футболу. Разбираемся в их прогнозах – чего ждать от нового сезона РПЛ?

«Зенит» — чемпион. Конкурентов практически нет

Питерский «Зенит» в ушедшем сезоне сделал золотой дубль. Команда Семака уверенно выиграла чемпионство и добавила к этому Кубок России. К тому же в короткое межсезонье сине-бело-голубые планируют серьёзно усилиться. Из «Ливерпуля» уже перешёл Деян Ловрен. Слухи отправляют на берега Невы Дениса Черышева, захандрившего в «Валенсии». Кажется, помешать питерцам выиграть чемпионат могут только они сами.



Поставить на чемпионство «Зенита» в сезоне-2020/2021 можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности. Сделать ставку на то, что чемпионом России станет какая-то другая команда, можно за 2.76 (35%).



Ближайшими конкурентами питерцев аналитики видят «Локомотив» и «Краснодар». На чемпионство любого из этих клубов можно сделать ставку с коэффициентом 8.00. Чуть ниже шансы ЦСКА – на то, что выиграют «армейцы», можно поставить с коэффициентом 10.00. А вот в «Спартак» у букмекеров особой веры нет – коэффициент на победу команды Доменико Тедеско 20.00.



Из остальной части турнирной таблицы чуть выше шансы московского «Динамо», поставить на команду Кирилла Новикова можно за 100.00. Вероятность успеха «Ростова» эксперты оценили коэффициентом 250.00. Если вы верите в Леонида Слуцкого и «Рубин» или в ФК «Сочи», можно сделать ставку с коэффициентом 500.00. Ну а шансы остальных клубов начинаются от коэффициента 1000.00.

Газизов ошибается. «Спартак» пролетит мимо медалей

Помимо традиционных ставок на чемпионство букмекеры предлагают сделать ставку на то, займёт ли команда место в призовой тройке. В том, что одно из мест на пьедестале будет за «Зенитом», букмекеры не сомневаются. Коэффициент на такой исход – 1.03.



За оставшиеся два места борьбу, по оценке экспертов, будут вести «Локомотив» (1.65), «Краснодар» (1.65) и ЦСКА (1.95). А вот «Спартаку» вмешаться в борьбу за медали будет сложно. Да, генеральный директор Шамиль Газизов и владелец Леонид Федун обозначили целью борьбу за место в Лиге чемпионов, но букмекеры сомневаются в силе красно-белых. Сделать ставку на то, что «Спартак» попадёт в тройку, можно с коэффициентом 3.20. Если вы уверены – коэффициент отличный!



И это в разы выше, чем шансы «Ростова», который в минувшем сезоне занял место выше. На команду Валерия Карпина в призовой тройке можно сделать ставку с коэффициентом 25.00. Похоже, слухи о том, что Карпин и руководство могут покинуть клуб вместе с ведущими игроками, не просто слухи.

Помешать Дзюбе стать лучшим бомбардиром может только Азмун

Разумеется, есть у букмекеров линия на то, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата. В фаворитах Артем Дзюба. Поставить на нападающего «Зенита» можно за 3.00. Но у него есть серьёзный соперник, на победу которого аналитики предлагают такой же коэффициент! Это одноклубник Сердар Азмун. Про иранца ходили слухи, что он уедет в один из топовых европейских чемпионатов, но похоже, что им не суждено сбыться.



Кто ещё может побороться за звание лучшего снайпера? В первую очередь Александр Кокорин. Букмекеры предлагают на его победу коэффициент 5.00, пусть пока и неясно, где именно нападающий продолжит карьеру.



За 7.00 можно сделать ставку на лидера атак ЦСКА Фёдора Чалова. А коэффициент 10.00 аналитики предложили на целую россыпь бомбардиров. Спартаковец Александр Соболев, Эльдор Шомуродов из «Ростова», краснодарец Маркус Берг, динамовец Максимилиан Филипп, наконец, переживающий вторую молодость Евгений Луценко. Выбирайте любого!

Поставить на нападающего «Динамо» Николая Комличенко можно с коэффициентом 15.00. Ну а закрывают список букмекерских претендентов Эсекьель Понсе, Джордже Деспотович, Алексей Миранчук и Никола Влашич. Коэффициент на победу любого из них -20.00. Совсем забыли! Любители красивых голов могут поставить на победу Эрика Бикфалви. Коэффициент 30.00. Будет здорово, если румын не просто станет лучшим снайпером, но и забьёт эти мячи, как умеет. А забивать некрасиво Бикфалви, кажется, просто не умеет.



А на что в новом сезоне РПЛ поставили вы? Делитесь своими ставками в комментариях. Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.