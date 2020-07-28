«Брентфорд» — «Суонси». Прогноз: Андре Айю и Дайер выйдут в финал плей-офф Чемпионшипа

«Пчёлы» показывают замечательный футбол, но слишком часто дают слабину в ключевые моменты.

29 июля «Брентфорд» сыграет с «Суонси Сити» в ответном матче плей-офф Чемпионшипа. Начало встречи — в 21:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Брентфорда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Суонси» оценён букмекерами коэффициентом 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Брентфорд» — «Суонси» 29 июля

Букмекеры уверены, что матч Чемпионшипа 29 июля «Брентфорд» — «Суонси Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.91, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз матча «Брентфорд» — «Суонси Сити» (29.07.2020)

Чемпионшип перетерпел вынужденную паузу и вернулся сразу после элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу. Календарь был невероятно плотный, за полтора месяца регулярный чемпионат завершился. «Лидс Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион» напрямую попали в АПЛ.

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Самое интересное только начинается. В воскресенье, 26 июля, стартовал плей-офф за третью путёвку в английскую Премьер-лигу. Пандемия коронавируса никак не повлияла на формат: занявшие места с третьего по шестое попадают в мини-турнир и играют навылет. Всё как в плей-офф еврокубков — матч дома, матч в гостях, при прочих равных в силу вступает правило гола на чужом поле.

Именно оно и рискует решить судьбы пары «Брентфорд» — «Суонси Сити». «Пчёлы» влюбили в себя заметное количество нейтральных зрителей, выдав убойную серию. На отрезке с 1 февраля они потерпели всего одно поражение в 15 матчах, стремительно ворвавшись в число лидеров Чемпионшипа.

А теперь рискуют остаться у разбитого корыта. Сперва не смогли воспользоваться шансами, которые обильно дарил «Вест Бромвич Альбион»: «дрозды» в концовке сезоне постоянно спотыкались, но всё же удержали вторую строчку. Несчастный «Брентфорд» завершил регулярный чемпионат двумя поражениями с разницей в один мяч.

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ВБА в итоге оказался впереди всего на два очка. «Суонси» же вовсю претендует на звание главного везунчика последних недель: сперва клуб в последнее мгновение заскочил в зону плей-офф, воспользовавшись провалом «Ноттингем Форест» в заключительном туре. А в первой игре полуфинала добился победы.

Вообще «Брентфорд» смотрелся никак не хуже, но в середине второго тайма защитник Риго Генри получил прямую красную карточку. Что интересно, клуб тут же подал апелляцию, которая оказалась удовлетворена. То есть 22-летний футболист готов сыграть в ответном поединке с «лебедями».

В большинстве валлийцы прочно завладели инициативой и всё же добились своего: на 81-й минуте отличился Андре Айю, ранее не реализовавший пенальти (1:0). Разумеется, на своём поле «пчёлы» будут фаворитами. Они показывают стильный футбол и никого не боятся. И всё же велик соблазн сыграть против линии.

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Даже на итоговый проход «Суонси» дают замечательный коэффициент 2.06. Подопечные Стивена Купера отдадут мяч и будут караулить контратаки, которые благодаря наличию сразу нескольких быстрых и техничных футболистов таят в себе серьёзную угрозу. Отыграть на «ноль» хозяевам вряд ли удастся.

Второй момент — при всём великолепии «пчёлам» не хватает опытных исполнителей, да и психологические проблемы рискуют проявиться. Три поражения подряд с разницей в один мяч — это всегда удар по уверенности в себе. А ведь если «лебеди» забьют, нужно будет побеждать как минимум в два гола.

В общем, сыграем по коэффициенту и возьмём проход валлийского клуба за 2.06. «Брентфорд» растерял слишком много возможностей в последние дни, а Андре Айю и Натан Дайер прекрасно знают, что нужно делать в ключевых поединках.

Прогноз и ставка на матч Чемпионшипа «Брентфорд» — «Суонси Сити» 29 июля 2020

«Брентфорд» показывает отличный футбол, но нехватка опытных футболистов рискует сказаться. «Пчёлы» потерпели три поражения подряд с разницей в один мяч, после такого уверенность в своих силах обычно пропадает. На выезде они уступили 0:1, то есть при одном голе «лебедей» нужно будет побеждать с разницей в два мяча. Проверим проход валлийцев.

Ставка: проход «Суонси Сити» за 2.06.

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