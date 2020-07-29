«Сампдория» — «Милан» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 29 июля

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на сегодня, 29 июля.

На что ставить в футболе 29 июля

Практически все лиги сейчас на короткой паузе, но, к счастью, не из-за коронавируса, а по причине межсезонья. Не завершился сезон только в Италии. На среду запланировано сразу 8 игр. Выделим матчи «Сампдория» — «Милан», «Лацио» — «Брешия» и «Торино» — «Рома». Здесь борьба и за второе место, и за пятую строчку. Но в основном интрига в чемпионате практически исчерпана.



В Англии пройдёт второй матч полуфинала Чемпионшипа «Брентфорд» — «Суонси». Клуб из Уэльса дома выиграл 1:0 и теперь попытается удержать преимущество. Начало игры – в 21:45 мск.



Кроме того, можно сделать ставки на матчи чемпионатов Албании, Украины, Дании, Норвегии, Сингапура, MLS США и Фарерских островов. Также в мире пройдёт множество товарищеских матчей.



Если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 29 июля

В НХЛ набирает обороты предсезонка. В 19:00 мск начнётся игра «Флориды» и «Тампы», в 21:30 стартуют «Миннесота» и «Колорадо», а в 23:00 – «Вашингтон» и «Каролина». Уже в четверг по московскому времени можно следить за играми «Чикаго» — «Сент-Луис», «Рейнджерс» — «Айлендерс» и «Виннипег» — «Ванкувер».

На что ещё ставить 29 июля

Стартует чемпионат баскетбольной женской WNBA. В ночь на четверг нас ждут матчи «Индиана» — «Финикс», «Даллас» — «Нью-Йорк Либерти» и «Лас Вегас» — «Атланта».



В волейболе можно поставить на товарищеский матч женских сборных Польши и Швейцарии. Кроме того, в Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей!



Теннисисты готовятся к возобновлению сезона, матчи проходят в разных европейских странах и на территории США, а букмекеры охотно принимают ставки на эти встречи.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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