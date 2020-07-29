«Локомотив» — Лига чемпионов, ЦСКА и «Динамо» — Лига Европы, а «Спартак» — Москва. Зато команда Тедеско может стать лучшей в столице.

Букмекеры не верят в «Спартак», а зря. Красно-белые готовы снова править в Москве

Лишь неделю назад в РПЛ завершился сезон-2019/2020, а уже совсем скоро стартует новый чемпионат. Сначала 7 августа «Зенит» и «Локомотив» сойдутся в битве за Суперкубок России, а затем старт возьмёт новый сезон РПЛ.

По итогам прошедшей кампании у «Спартака» было немного поводов для радости, но одним результатом красно-белые действительно могут гордиться. В матчах между московскими клубами именно команда Доменико Тедеско опередила принципиальных соперников.

В новом сезоне «Спартак» может не только выиграть в виртуальном чемпионате московских клубов, но и обойти их в реальной таблице. Однако букмекеры в красно-белых не верят. Аналитики предлагают следующую линию на лучшую команду столицы в РПЛ по итогам сезона-2020/2021:

«Локомотив» за коэффициент 2.50;

ЦСКА за 2.90;

«Спартак» за 5.00;

«Динамо» за 8.00.

Коэффициент 5.00 — это явная недооценка «Спартака». Есть целый комплекс причин, по которым выбранная ставка достойна рассмотрения.

1. Еврокубки

«Спартак» занял седьмое место в чемпионате и вылетел в полуфинале Кубка России. Красно-белые не будут выступать в еврокубках в следующем сезоне, а все их московские конкуренты потратят дополнительные силы.

«Вашингтон» — «Каролина». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук не станут торопиться Именно «Каролина» выбила «столичных» из минувшего розыгрыша Кубка Стэнли.

«Локомотив» и ЦСКА проведут по шесть матчей в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. Главная проблема любого российского гранда не из Санкт-Петербурга — короткая «скамейка». «Железнодорожники» идут в сторону экономии и вряд ли решатся на серьёзное усиление. У «армейцев» впервые за долгое время появились деньги, но ими ещё нужно умело распорядиться.



«Динамо» ждёт второй квалификационный раунд в Лиге Европы. Бело-голубые нечасто представляют Россию на международной арене, играют под руководством молодого тренера и имеют огромные проблемы в позиционном нападении.

Из-за дополнительной нагрузки, перелётов, эмоциональных потрясений и короткой скамейки все московские соперники «Спартака» будут терять очки осенью и в декабре. С учётом практически полного отсутствия предсезонной подготовки это будет большим козырем красно-белых.

2. Стабильность внутри «Спартака»

Леонид Федун дал Тедеско возможность и дальше развивать спартаковскую молодёжь. Доменико многие критикуют, но нужно сделать скидку на невероятное давление. Молодой состав, спорные судейские решения, обидные неудачи — выдержать это было невероятно трудно.

«Кальяри» — «Ювентус». Прогноз: Роналду и Дибала помогут зайти коэффициенту 2.87 в Серии А В шести из семи последних очных встреч с «Кальяри» туринцы побеждали всухую.

«Спартак» повзрослел на сезон, прошёл закалку и теперь с чувством обострённой справедливости будет заново карабкаться на вершину. Тедеско получил то, чего не было у многих других специалистов в эпоху Федуна — время. Теперь Доменико имеет приличные ресурсы, чтобы давать результат.

Связка немца с Газизовым выглядит перспективно. Да, «Спартак» — это не «Уфа», но тем же Семаку и Гончаренко это не помешало, пусть и на других должностях.

Красно-белые входят в сезон со старым тренером, сохранившимся составом, желанием реабилитироваться и возможностью качественного усиления. При адекватном судействе и прогрессе молодых исполнителей «Спартак» имеет все шансы на борьбу за медали или нечто большее.

3. Составы

По именам и заслугам самый внушительный состав из московских клубов у «Локомотива». Но со временем красно-зелёные слабеют. Многие лидеры стареют и сбавляют обороты, а Алексей Миранчук в любой момент может покинуть команду. Внутренних резервов для роста практически не видно, а звёздного усиления ожидать не стоит. Иначе оставили бы Сёмина.

Молодёжь ЦСКА остановилась в развитии. Великолепная тройка Акинфеев – Фернандес – Влашич держит высочайший по меркам РПЛ уровень, а дальше всё нестабильно. Отдельные игроки могут выдать шикарный матч, но не исключены и провалы.



«Армейцы» потеряли фундамент, на котором строилась команда долгие годы. При надёжной игре Игнашевича и братьев Березуцких впереди можно было проводить разные эксперименты. Заменить их до сих пор не удалось. Без уверенности сзади красно-синие наверняка продолжат терять очки на ровном месте.

«Торино» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Смоллинг не пустят «Милан» на пятое место В последних шести турах Серии А римляне добыли 16 из 18 возможных очков.

Состав «Динамо» опытнее, чем у «Спартака», но что покажет Кирилл Новиков в новом сезоне? Сжатая подготовка к еврокубкам, страдающее нападение и скрытые угрозы в раздевалке. Когда в основе на решающий матч с «Краснодаром» не выходят Комличенко, Рауш, Игбун и главное Филипп — это бомба замедленного действия.



У красно-белых шикарная центральная ось: один из лучших вратарей страны Максименко, мощная связка Жиго и Джикии, дающий огромный объём Крал и напористый Соболев.

Уже сейчас состав «Спартака» выглядит прилично на фоне конкурентов. Если хотя бы 2-3 исполнителя сделают скачок в развитии, который однажды удался Бакаеву, Тедеско может добиться поставленных целей.



«Спартак» нельзя назвать явным фаворитом в сравнении с другими московскими клубами, но у команды Тедеско есть свои козыри, которые вместе с проблемами конкурентов могут стать определяющими и снова сделать Москву красно-белой.