«Шанхай Шэньхуа» — «Шэньчжэнь». Прогноз: Донадони усмирит Эль-Шаарави и Обафеми Мартинса

30 июля «Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Шэньчжэнем» в матче второго тура чемпионата Китая. Начало встречи — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Шанхая» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех «Шэньчжэня» оценён букмекерами коэффициентом 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Шэньчжэнь»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Шэньчжэнь» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.77, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.

Анализ и прогноз матча «Шанхай Шэньхуа» — «Шэньчжэнь» (30.07.2020)

Чемпионат Китая всё же берёт свой старт, хоть и гораздо позже. Изначально начало сезона было намечено на февраль, но из-за пандемии коронавируса запланированную дату неоднократно сдвигали. Первый тур стартовал только 25 июля, играть будут в двух городах — Сучжоу и Даляне.

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Формат следующий: 16 клубов поделены на две группы, внутри каждой из них будет сыгран один полный круг. По четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф и разыграют чемпионство, а оставшиеся команды сразятся в утешительном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В Даляне сразятся «Шанхай Шэньхуа» и «Шэньчжень». В прошлом сезоне обе команды выступили неудачно, расположившись в самом низу турнирной таблицы. «Синие дьяволы» набрали 30 очков и финишировали на 13-й строчке, а «быки» вообще оказались предпоследними с 21 баллом.

Начали новый чемпион соперники по-разному, но тут нужно делать скидку на уровень оппозиции. «Шанхай» уступил «Чуанчжоу Эвергранд», а это, на секундочку, действующий чемпион Китая. Подопечные Фабио Каннаваро забили быстрый гол, затем номинальные гости пошли в атаку, но из большого количества стандартов ничего не выжали. А в середине второго тайма получили второй мяч (0:2).

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«Шэньчжэнь», напротив, разгромил «Гуанчжоу Фули» (3:0). Это один из аутсайдеров Суперлиги, а главное — с игры отличиться так и не удалось. Первый мяч влетел в ворота в результате автогола, а ещё два раза «быки» реализовали пенальти в середине второго тайма. Говорить о тотальном преимуществе не стоит, а по владению «Гуанчжоу Фули» превзошёл оппонента почти в два раза (65% на 35%).

Состав у «Шанхая», пожалуй, чуть-чуть посильнее. Здесь есть Стефан Эль-Шаарави, экс-нападающий «Рубина» Обафеми Мартинс, а также несколько футболистов из обоймы сборной Китая. Тем не менее говорить о каком-то весомом преимуществе нельзя, так что котировки букмекеров удивляют.

На победу номинальных хозяев дают двойку, хотя встреча пройдёт на нейтральной территории. История противостояния скромная — в прошлом сезоне команды пересеклись дважды. В обоих случаях хозяин поля выигрывал со счётом 2:1 благодаря голу в концовке, то есть всё решалось на тоненького.

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В принципе, можно сыграть против линии и взять классические Х2 за прекрасный коэффициент 1.95. Вариант посмелее — лобовая ничья за 3.90. «Шэньчжэню», конечно, будет не хватать Одиона Игало, однако сыграть вторым номером и убежать в контратаку гости способны. Скорее всего, «Шанхай» станет владеть территорией, а «быки» сделают ставку на вертикальный футбол.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Шэньчжэнь» 30 июля

Соперники сопоставимы по уровню. Состав у «Шанхая» чуть сильнее, зато у «Шэньчжэня» есть опытный тренер Роберто Донадони. В прошлом сезоне команды обменялись победами со счётом 2:1 с решающими голами в концовке. Даже странно, что сейчас на номинальных хозяев дают около двойки. Сыграем против линии. На наш взгляд, игра пойдёт на три результата.

Ставка: «Шэньчжэнь» не проиграет за 1.95.

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