«Гуанчжоу Фули» — «Гуанчжоу Эвергранд». Прогноз: Каннаваро, Паулиньо и Талиска дадут жару

В девяти из десяти предыдущих очных встреч «китайские тигры» забивали не меньше двух голов.

30 июля «Гуанчжоу Фули» сыграет с «Гуанчжоу Эвергранд» в матче второго тура чемпионата Китая. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: сделать ставку на победу «Гуанчжоу Эвергранд» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех «Гуанчжоу Фули» оценён букмекерами коэффициентом 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Китая «Гуанчжоу Фули» — «Гуанчжоу Эвергранд»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Китая «Гуанчжоу Фули» — «Гуанчжоу Эвергранд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.40, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.65.

Анализ и прогноз матча «Гуанчжоу Фули» — «Гуанчжоу Эвергранд» (30.07.2020)

Чемпионат Китая всё же берёт свой старт, хоть и гораздо позже намеченного срока. Начало сезона было намечено на февраль, но из-за пандемии коронавируса запланированную дату неоднократно сдвигали. Первый тур стартовал только 25 июля, играть будут в двух городах — Сучжоу и Даляне.

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Формат следующий: 16 клубов поделены на две группы, внутри каждой из них будет сыгран один полный круг. По четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф и разыграют чемпионство, а оставшиеся команды сойдутся в утешительном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В Даляне сразятся «Гуанчжоу Фули» и «Гуанчжоу Эвергранд». Здесь с именем фаворита всё очевидно, поскольку соперники на данный момент находятся на принципиально разных уровнях. «Гуанчжоу Эвергранд» — действующий чемпион Китая. В минувшем сезоне он набрал 72 очка в 30 турах.

Тренирует знаменитый итальянский защитник Фабио Каннаваро, состав тоже в полнейшем порядке. Есть, например, бывший полузащитник «Барселоны» Паулиньо, экс-полузащитник «Бенфики» и «Бешикташа» Андерсон Талиска, а также целая россыпь футболистов из костяка национальной сборной Китая.

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В первом туре действующий чемпион на классе разобрался с «Шанхай Шэньхуа», сумев сэкономить силы. Забил уже на седьмой минуте, а дальше без особых нервов действовал по счёту. В середине второго тайма удалось удвоить преимущество, окончательно убив интригу. Так и доиграли — 2:0.

А вот «Гуанчжоу Фули» имеет куда менее серьёзные амбиции, хотя главным тренером здесь тоже трудится известный в прошлом футболист. Это Джованни ван Бронкхорст. В прошлом году команда голландца финишировала на 12-й строчке, набрав всего 32 очка. Впрочем, борьбы за выживание удалось избежать.

Основная проблема «Фули» — оборона. В минувшем сезоне они пропустили больше всех в чемпионате Китая, аж 72 мяча. То есть почти по 2,5 штуки в среднем за 90 минут. Их сосед же стал самым результативным клубом первенства. Потому совсем неудивительно, что букмекеры ждут высокой результативности.

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В первом туре подопечные Джованни ван Бронкхорста проиграли «Шэньчжэню» со счётом 0:3. Разгрома они, пожалуй, не заслуживали, сказались слабая реализация и невезение: первый мяч забили в собственные ворота, а оставшиеся два гола оппонент провёл с пенальти в середине второго тайма.

Статистика очных встреч не оставляет вариантов. В последнее время преимущество «китайских тигров» солидное. Достаточно просто взглянуть на три предыдущих поединка — 5:0, 2:0 и 4:2. Больше того — действующий чемпион забивал не меньше двух голов в девяти из десяти случаев.

Потому будем отталкиваться от фаворита. ИТБ 2.5 гола «Гуанчжоу Эвергранд» за 2.06 смотрится вполне нормально, вариант попроще — П2 + тотал больше 2.5 мяча за 1.78. Любителям рисковать стоит изучить П2 + обе забьют за 2.42. «Гуанчжоу Фули» старается играть в атаку и по меркам аутсайдера забивает очень много. В прошлом сезоне чаще них чужие ворота поражали только представители топ-5.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Китая «Гуанчжоу Фули» — «Гуанчжоу Эвергранд» 30.07

Действующий чемпион Китая сразится с клубом из нижней половины турнирной таблицы, баланс сил прекрасно виден в котировках. «Гуанчжоу Эвергранд» забил больше всех в минувшем сезоне, а его сосед больше всех пропустил. При этом подопечные Джованни ван Бронкхорста крайне результативны для аутсайдера. Ждём голов в обе стороны и успеха фаворита.

Ставка: победа «Гуанчжоу Эвергранд» + тотал больше 2.5 мяча за 1.78.

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