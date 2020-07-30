«Коламбус» — «Бостон». Прогноз: Раск, Хара и Элвис Мерзликин покажут товар лицом

31 июля в контрольном матче НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» встретится с «Бостон Брюинз». Начало игры — в 02:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Бостона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09, успех «Коламбуса» идёт у букмекеров за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз» 31 июля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60.

Анализ и прогноз матча «Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз» (31.07.2020)

НХЛ всё же возвращается в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явит себя болельщикам. Ждать осталось совсем недолго, уже 1 августа стартует плей-ин.

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А пока ничего не значащие игры. Как их называть, непонятно: то ли предсезонные, то ли товарищеские, то ли предплейоффные. Впрочем, это уже детали. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

В Торонто сразятся «Коламбус» и «Бостон». Финалист Кубка Стэнли проводил регулярный чемпионат выше всяких похвал, за пять с лишним месяцев выдав всего пару неудачных отрезков. В результате к моменту приостановки сезона именно «мишки» возглавляли сводную таблицу НХЛ. Причём с заметным отрывом.

100 очков в 70 матчах — гроссмейстерский показатель. «Тампа» и «Колорадо» набрали по 92 балла, а «Сент-Луис» — 94, но при одной лишней игре. То есть именно подопечные Брюса Кэссиди с большой долей вероятности стали бы обладателем Президентского кубка. Естественно, команда напрямую попала в первый раунд Кубка Стэнли.

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Следовательно полноценные кубковые поединки начнутся только через две недели. А впереди круговой турнир, с помощью которого можно будет спокойно набрать форму. Накануне, например, к тренировкам вернулся Давид Пастрняк, пропустивший весь тренировочный лагерь. Ему точно потребуется какое-то время, чтобы войти в ритм.

«Коламбус» выступал менее стабильно: слабый старт, сумасшедший отрезок длиною в семь недель начиная с середины декабря, а затем провал. В 15 заключительных встречах регулярного чемпионата удалось добыть всего три победы. Сказались травмы — всё же возможности для ротации здесь откровенно скромны, глубины состава не хватает.

Подопечные Джона Тортореллы откатились за пределы топ-8 и рисковали остаться без плей-офф. За прошедшее время они зализали раны и готовы вновь душить соперников в средней зоне. В раунде плей-ин предстоит сразиться с «Торонто», а это фактически команда-антипод: отличный подбор исполнителей в атаке и постоянные привозы в своей зоне.

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Ну а пока — контрольная игра. Ожидать высокого качества хоккея не стоит: «Брюинз» торопиться абсолютно некуда, поскольку впереди ещё две недели. Скорее всего, хоккеисты далеки от оптимальных кондиций. А у «Коламбуса» на носу первая игра против «Мейпл Лифс», она запланирована на 3 августа.

Потому ждём не самого высокого темпа. Соперники великолепны в защите: «Бостон» пропускает реже всех в НХЛ, «Блю Джекетс» замыкают топ-3. Семь из восьми предыдущих очных встреч оказались низовыми. Раз так, не будем мудрить и проверим классический тотал меньше 5.5 шайбы за отличный коэффициент 2.04.

Прогноз и ставки на матч «Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз» 31 июля 2020 года

Высокого темпа не ждём: у «Бостона» впереди круговой турнир, форсировать физическую подготовку смысла нет. А «Коламбусу» уже через двое суток стартовать в раунде плей-ин. Оборона у обеих команд замечательная, а семь из восьми предыдущих очных встреч выдались низовыми. Возьмём тотал меньше 5.5 шайбы за 2.04.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.04.