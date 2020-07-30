«Фулхэм» — «Кардифф» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 30 июля

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 30 июля.

На что ставить в футболе 30 июля

Практически все лиги сейчас на короткой паузе, но, к счастью, не из-за коронавируса, а по причине межсезонья. В четверг можно сделать ставку на ответный матч полуфинала плей-офф Чемпионшипа. «Фулхэм» уверенно выиграл у «Кардиффа» 2:0 на выезде. Но это преимущество ещё надо удержать. Начало игры – в 21:45.



Кроме того, можно сделать ставки на матчи чемпионатов Австралии, Китая, Латвии, Норвегии, Румынии и Словении. Ну и, традиционно для последних дней, в мире пройдет множество товарищеских матчей,



Если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 30 июля

В НХЛ всё готово к возобновлению сезона, а пока доигрываются последние контрольные матчи. В 23:00 начнётся матч «Далласа» и «Нэшвилла», ещё две встречи стартуют уже после полуночи. В 02:00 – стартовое вбрасывание в матче «Коламбус» — «Бостон», а в 05:00 на лед выйдут «Аризона» и «Вегас».

На что ещё ставить 30 июля

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей!



Теннисисты готовятся к возобновлению сезона, матчи проходят в разных европейских странах и на территории США, а букмекеры охотно принимают ставки на эти встречи.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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