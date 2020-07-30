«Аризона» — «Вегас». Прогноз: Любушкин не сможет остановить Стоуна, Штястны и Карлссона

31 июля в предсезонном матче НХЛ «Аризона Койотс» встретится с «Вегас Голден Найтс». Начало игры — в 05:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19, успех «Аризоны» идёт у букмекеров за 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс» 31 июля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.89, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.11. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.65.

Анализ и прогноз матча «Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс» (31.07.2020)

НХЛ всё же возвращается в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явит себя болельщикам. Ждать осталось совсем недолго, уже 1 августа стартует плей-ин.

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А пока ничего не значащие игры. Как их называть, непонятно: то ли предсезонные, то ли товарищеские, то ли предплейоффные. Впрочем, это уже детали. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

В Эдмонтоне сойдутся «Аризона» и «Вегас». Команды находятся на разном уровне, регулярный чемпионат это доказал. «Рыцари» выступали бодро и ровно: неудачные отрезки случались, но довольно быстро прерывались победами. К середине февраля и вовсе удалось набрать замечательный ход.

В 13 заключительных поединках подопечные Питера Дебура добыли 11 побед. Мощный спорт позволил им заметно укрепить турнирное положение, а именно — взобраться на третью строчку в Западной конференции. Как оказалось, этот успех состоялся в идеальный момент. Теперь не придётся участвовать в раунде плей-ин.

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«Вегас» напрямую попал в четвертьфинал конференции, а потому пока может играть в своё удовольствие. Про «Аризону» такого не скажешь. Старт регулярного чемпионата получился бодрым, в результате клуб рискнул в середине декабря выменять Тейлора Холла. Канадец пока скорее разочаровывает (три гола в 19 последних матчах), а главное — результаты просели.

Время шло, а нащупать баланс не удавалось. Никакой стабильности не было и в помине, после одной-двух побед непременно следовала неудача. Постепенно «псы» выпали из кубковой восьмёрки, а затем стали от неё отдаляться. На момент приостановки сезона они находились на 11-й позиции Запада, отставая от топ-8 на пять очков.

Изменения формата Кубка Стэнли в связи с пандемией коронавируса даёт шанс начать всё с чистого листа. Правда, сражаться придётся с крепким «Нэшвиллом», который вполне логично считается фаворитом пары. Ну а пока — контрольная игра с «Вегасом». Надо сказать, что соперники в последнее время исправно катают низы.

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В четырёх предыдущих очных поединках забивалось не более пяти шайб. Состав у «Вегаса» крепче, поэтому вполне логично, что букмекеры отдают ему преимущество. Но лезть в исход не рискнём из-за непонятного физического состояния «рыцарей». Интересно другое — в трёх из четырёх последних случаев в первом периоде забивалось как минимум две шайбы.

Команды наверняка находятся не в лучшем состоянии, на 60 минут интенсивного хоккея их не хватит. Но по игре они определённо соскучились, так что ждём бодрого и событийного начала, в котором моменты не заставят себя ждать. Мы бы выбирали между тотал больше 1.5 гола в первом периоде за 1.88 и голов в первые 9 минут за 1.84.

Прогноз и ставки на матч «Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс» 31 июля 2020 года

В последнее время очные встречи часто стартуют с места в карьер: в трёх из четырёх предыдущих случаев в первом периоде забивалось как минимум две шайбы. Скорее всего, на все 60 минут команд не хватит и дальше темп просядет, а вот дебют вполне способен получиться бодрым. Соперники должны были соскучиться по игре.

Ставка: гол в первые 9 минут за 1.84.