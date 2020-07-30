«Цзянсу» — «Шаньдун». Прогноз: Феллайни, Эдер, Пелле и Алекс Тейшейра сделают своё дело

31 июля «Цзянсу Сунин» сыграет с «Шаньдун Лунэн» в матче второго тура чемпионата Китая. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Цзянсу» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52. Успех «Шаньдуна» оценён букмекерами коэффициентом 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Китая «Цзянсу Сунин» — «Шаньдун Лунэн» 31 июля

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Китая «Цзянсу Сунин» — «Шаньдун Лунэн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.73, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.36. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.65.

Анализ и прогноз матча «Цзянсу Сунин» — «Шаньдун Лунэн» (31.07.2020)

Чемпионат Китая всё же берёт старт, хоть и гораздо позже. Начало сезона было намечено на февраль, но из-за пандемии коронавируса запланированную дату неоднократно сдвигали. Первый тур стартовал только 25 июля, играть будут в двух городах — Сучжоу и Даляне.

«Шанхай Шэньхуа» — «Шэньчжэнь». Прогноз: Донадони усмирит Эль-Шаарави и Обафеми Мартинса В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счётом 2:1.

Формат следующий: 16 клубов поделены на две группы, внутри каждой из них будет сыгран один полный круг. По четыре лучших коллектива выйдут в плей-офф и разыграют чемпионство, а оставшиеся команды сойдутся в утешительном турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В Даляне сразятся «Цзянсу Сунин» и «Шаньдун Лунэн». Это более чем крепкие команды по меркам чемпионата Китая, которые стабильно находятся в верхней части турнирной таблицы. Скажем, по итогам прошлого сезона они вошли в топ-5. Правда, в Лигу чемпионов АФК не попали.

Потому что заняли четвёртое и пятое места соответственно. Но это вполне нормально, поскольку подвинуть кого-то из большой тройки («Гуанчжоу Эвергранд», «Бейцзинь Гоань» и «Шанхай СИПГ» невероятно сложно). «Цзянсу» мощно провёл концовку и с 53 очками оказался четвёртым, а «Шаньдун» с 51 баллом остался пятым. Ставший третьим «Шанхай», для сравнения, накопил 66 очков.

«Гуанчжоу Фули» — «Гуанчжоу Эвергранд». Прогноз: Каннаваро, Паулиньо и Талиска дадут жару В девяти из десяти предыдущих очных встреч «китайские тигры» забивали не меньше двух голов.

Забивают соперники на уровне грандов, а вот пропускают гораздо чаще — топ-3 вытаскивали мяч из сетки по 24-26 раз, а их преследователи — 41 и 35 соответственно. Этот же тренд с голами в обе стороны прослеживается и в личных встречах — в шести из семи предыдущих случаев доезжала классическая ставка «обе забьют».

Соперники начали сезон в полном соответствии с ожиданиями — с ярких и результативных успехов. «Цзянсу Сунин» одержал волевую победу над «Хэнанем»: к исходу часа горел со счётом 0:2, а затем забил четыре мяча за 18 минут и довёл дело до триумфа (4:3). Подобные фокусы у команды в порядке вещей.

«Шаньдун Лунэн» сотворил примерно то же самое: пропустил, а затем отгрузил три мяча между 79-й и 86-й минутами. Что любопытно, во всех случаях отличился Маруан Феллайни. В итоге сверхбыстрый хет-трик бельгийца принёс «оранжевым» стартовую победу (3:2). Понятно, что ставить на низ в такой ситуации трудно.

«Фулхэм» — «Кардифф». Прогноз: злые «дачники» не пустят валлийцев в АПЛ За 12 последних встреч с «Кардифф Сити» лондонцы проиграли лишь однажды.

Потому мы ждём голов. Составы у обеих сторон в порядке. У «Шаньдуна» есть не только Феллайни, но и экс-форвард сборной Италии Грациано Пелле. А у «Цзянсу» всё ещё веселее — Эдер (экс-нападающий «Сампдории» и «Интера», 26 матчей за сборную Италии), Алекс Тейшейра («Шахтёр»), хорват Иван Сантини, а также экс-защитник «Атлетико» и «Интера» Жоао Миранда.

Обе команды много забивают и достаточно пропускают, поскольку привыкли искать счастья в атаке. Сезон только стартовал, усталости взяться неоткуда. На «обе забьют» букмекеры дают скучный коэффициент 1.53. Тотал больше 2.5 гола идёт за 1.73, уже интереснее. И вариант посмелее — «обе забьют + ТБ 2.5 мяча» за 1.90.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Китая «Цзянсу Сунин» — «Шаньдун Лунэн» 31 июля

Обе команды много забивают и достаточно пропускают. В шести из семи предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны. А сезон они начали с волевых побед со счётом 4:3 и 3:2 соответственно. Лезть в исход очень опасно, а вот ожидать голов мы явно имеем основания. Возьмём классический верх.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.