Пока Месси дарят «Золотые мячи», Роналду переписывает историю. Ставим на рекорды Криштиану

Роналду приближается к космическим показателям: 500 голов в топ-5 лигах, 150 — в ЛЧ и 110 — за сборную. На каждый рекорд принимают ставки.

Роналду уже 35, но он не собирается сбавлять обороты. Португалец в очередной раз выиграл Серию А с «Ювентусом» и скоро постарается пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

С личной статистикой у Роналду также полный порядок: Криштиану борется за «Золотую бутсу» с Иммобиле и Левандовским. Многие задаются вопросом, как долго продлится карьера португальца и какие рекорды он сможет установить.

Букмекеры не сомневаются, что Роналду сумеет преодолеть достижение Али Даеи. Иранец наколотил за сборную 109 голов, у Криштиану сейчас 99 мячей за Португалию. На форварда «Ювентуса» в заочном споре установлен крошечный коэффициент 1.10.

Криштиану Роналду всё ближе к покорению вечного рекорда. Ставим на португальца В ближайшие годы Роналду станет величайшим, а Месси запомнят как игрока одной команды.

Более интересные предложения связаны с клубными выступлениями португальца. Например, поставить на то, что Роналду забьёт от 150 голов в Лиге чемпионов, можно за 2.10. Противоположный исход оценён коэффициентом 1.65.

Согласно официальному сайту УЕФА, сейчас у Криштиану 129 мячей в главном клубном турнире Старого Света. Он уже лучший бомбардир в истории турнира: у Месси 114 голов, дальше пропасть.

Впереди ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». В текущем сезоне Роналду осталось провести от одного до четырёх поединков в ЛЧ. Контракт португальца с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Учитывая преимущество Месси в один «Золотой мяч», у Роналду сохраняется запредельная мотивация как минимум отработать весь срок соглашения с туринцами.

С огромной вероятностью «Ювентус» будет выходить из группы ЛЧ в двух предстоящих сезонах. Предположим, что за следующие и текущую Лиги чемпионов Криштиану проведёт в сумме от 22 до 26 матчей. Сейчас у Роналду 129 голов за 173 поединка — это примерно 0,75 гола за встречу. С таким показателем португальцу нужно 28 матчей.

В теории Криштиану нужен дополнительный год в ЛЧ после окончания контракта с «Ювентусом». Но Роналду способен установить очередное достижение и к лету 2022 года. Сарри интегрировал португальца в свой футбол, и тот стал штамповать голы пачками.

Для выступления во внутренних чемпионатах у букмекеров есть отдельная котировка. Поставить на 500 или более голов Роналду в топ-5 европейских лигах можно за 2.00. Если Криштиану не покорится эта планка, сыграет коэффициент 1.72.

Сейчас у португальца 447 голов в топ-5 европейских лигах:

84 гола в АПЛ в 196 матчах за «Манчестер Юнайтед» — 0,43 гола за игру;

311 голов в Примере в 292 матчах за «Реал» — 1,07 гола за игру;

52 гола в Серии А в 64 матчах за «Ювентус» — 0,81 гола за игру.

Так как два следующих сезона Роналду почти наверняка проведёт в «Ювентусе», то именно по статистике за туринцев стоит делать выводы. По графику 0,81 мяча за игру Криштиану нужно провести ещё 65 матчей в Серии А, чтобы наколотить оставшиеся до пяти сотен 53 гола.

Если Роналду избежит травм и продолжит хладнокровно реализовывать пенальти, то с запасом пробьёт 500 голов в топ-5 европейских лиг. Стоит учитывать и дополнительный фактор в данной ставке: если «Бавария» вряд ли согласится на запросы Криштиану, то «ПСЖ» вполне может подписать даже 37-летнего звёздного ветерана.

Таким образом, к окончанию карьеры Криштиану Роналду может быть лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов с 150 и более голами, а также иметь 500+ мячей в топ-5 европейских лигах. С ума сойти!

А тем, кто считает Роналду слишком примитивным и предсказуемым, стоит открыть список лучших ассистентов в истории Лиги чемпионов. В нём Криштиану также идёт на первом месте, обгоняя разностороннего и играющего на команду Месси.