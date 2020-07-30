«ПСЖ» — «Лион». Прогноз: Неймар, Икарди и Паредес возьмут второй трофей за неделю

31 июля «ПСЖ» и «Лион» сыграют в финальном матче Кубка французской лиги. Начало встречи — в 22:10 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Лиона» оценён букмекерами коэффициентом 6.55.

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка лиги «ПСЖ» — «Лион» 31 июля 2020 года

Букмекеры уверены, что матч Кубка французской лиги 31 июля «ПСЖ» — «Лион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.48, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.20.

Анализ и прогноз матча Кубка французской лиги «ПСЖ» — «Лион» (31.07.2020)

Французский футбол отсутствовал 4,5 месяца. Боссы Лиги 1 капитулировали перед пандемией коронавируса, решив не доигрывать чемпионат страны и досрочно подвести итоги. Предыдущие матчи были сыграны ещё 8 марта, целых 10 туров ушли в небытие. Впрочем, на очередном титуле «ПСЖ» это никак не сказалось — отрыв от всех остальных давно стал двузначным.

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Чемпионаты Германии, Англии, Испании и России уже доиграны, итальянская Серия А вышла на финишную прямую. А Франция вышла из спячки финальным матчем Кубка Франции неделю назад, в котором «ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» со счётом 1:0. Теперь пришло время финала Кубка французской лиги.

Тут соперник посерьёзнее — «Лион». Надо сказать, что игра с «Сент-Этьеном» превратилась в настоящую бойню — гости действовали грубо и слишком много фолили. Случилось даже несколько стычек, а ещё на 31-й минуте защитник Лоик Перрен получил прямую красную карточку. Парижане к тому моменту вели 1:0 и в скучном стиле довели дело до победы.

Важнее другое — из-за травмы они потеряли Килиана Мбаппе, который не сможет сыграть даже против «Аталанты» в Лиге чемпионов. Да и Неймару досталось. Впрочем, на внутренней арене и без основного нападающего запас в уровне исполнителей у подопечных Томаса Тухеля огромен.

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Хотя «Лион» хорош. Он очень долго запрягал и в первой половине сезона находился в нижней части турнирной таблицы, но постепенно назначение Руди Гарсии принесло плоды. Результаты худо-бедно наладились, поражений становилось всё меньше, а потому на момент приостановки первенства «ткачи» находились в одном очке от пятого места Лиги 1.

Проблема одна — у них не было полноценной игровой практики с марта. Товарищеские матчи — это, конечно, интересно, но официальных игр они не заменят. А ведь на носу ещё и ответный поединок с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Многое будет зависеть от физического состояния коллектива, ведь с «ПСЖ» им придётся много двигаться без мяча.

«Лион» наверняка сыграет в три центральных защитника, против того же «Ювентуса» Руди Гарсия выставил схему 3-5-2. Парижане в финале Кубка Франции никуда не торопились даже в численном большинстве, показывая аккуратный и прагматичный футбол. Плюс потеря Мбаппе, которая непременно скажется на атакующем потенциале.

Букмекеры не верят в «Спартак», а зря. Красно-белые готовы снова править в Москве «Локомотив» — Лига чемпионов, ЦСКА и «Динамо» — Лига Европы, а «Спартак» — Москва. Зато команда Тедеско может стать лучшей в столице.

Всё же связка Килиана с Неймаром была в порядке, а тут придётся перестраиваться практически на ходу. «Ткачи» же при новом тренере стали пропускать реже, но и забивают не особенно часто. Скажем, в заключительных четырёх турах Лиги 1 они не разу не пробили верх — 1:1, 2:0, 2:0, 0:1.

От этого и оттолкнёмся, благо что букмекеры задирают коэффициенты на тотал и ждут голевой феерии. Травмы перед Лигой чемпионов никому не нужны, поэтому ждём довольно корректной игры. Аутсайдер выставит трёх центральных защитников, а фаворит не станет гнаться за крупным счётом, как было и в финале Кубка Франции.

На таком фоне недурно выглядит П1 всухую за сумасшедший коэффициент 3.10, варианты попроще — ИТМ 1 гола «Лиона» за 1.80, а также П1 + тотал меньше 5.5 гола за 1.70. Конкретный выбор зависит от вашей склонности к риску.

Прогноз и ставки на матч финала Кубка французской лиги «ПСЖ» — «Лион»

У обеих команд на носу Лига чемпионов, ждём корректной и аккуратной игры, ведь травмы в такой ситуации никому не нужны. «Лион» выставляет против топ-соперников трёх центральных защитников, а парижане с потерей Килиана Мбаппе наверняка просядут в созидании. В финале Кубка Франции они не гнались за крупным счётом и действовали прагматично. На таком фоне П1 всухую за 3.10 смотрится крайне соблазнительно.

Ставка: победа «ПСЖ» всухую за 3.10.