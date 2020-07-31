«Чертаново» — «Спартак-2». Прогноз: без Осинькина и Руденко с голами в Москве будет туго

1 августа «Чертаново» и «Спартак-2» сыграют в матче первого тура ФНЛ. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Чертаново» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех «Спартака-2» оценён букмекерами коэффициентом 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Чертаново» — «Спартак-2» 1 августа

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Чертаново» — «Спартак-2» 1 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.84, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.04. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча ФНЛ «Чертаново» — «Спартак-2» (01.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» попал в РПЛ, «Химки» после мхатовской паузы последовали его примеру.

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По старой традиции вылететь из ФНЛ оказалось практически невозможно, а стыковые матчи с клубами элитного дивизиона отменили. И вот 1 августа лучшая лига мира наконец-то возвращается. Программа первого тура стартует в субботу сразу девятью матчами. В Москве «Чертаново» сразится со «Спартаком-2».

«Чертаново» вполне могло рассчитывать на повышение в классе. В клубе говорили, что готовы выступать в Российской Премьер-Лиге, но не вышло. Причём максимально обидным образом: третье место в турнирной таблице, «Химки» оказались выше только по дополнительным показателям.

А шанс попасть в РПЛ через стыки пропал: руководство РФС решило отменить переходные матчи из-за уплотнения календаря в связи с коронавирусом. Тут надо сказать, что в межсезонье состав сильно изменился. Прежде всего — в «Крылья Советов» перебрался главный тренер Игорь Осинькин, справедливо считающийся одним из сильнейших специалистов страны по работе с молодыми футболистами.

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Вслед за ним в Самару перебралась целая группа игроков. Причём речь идёт не о футболистах ротации, а о твёрдых представителях основы. Сомневаться в продуктивности школы «Чертаново» не приходится, и всё же придётся перебирать костяк. С учётом прихода нового тренера клубу наверняка может потребоваться время для нахождения баланса.

«Спартак-2» прошлый сезон натурально провалил. Стартовал бодро, но ближе к середине просел и уже не смог обрести стабильность. Приход Романа Пилипчука ничего не изменил: забивали красно-белые достаточно, вот только в обороне творился хаос. Больше них пропустил только «Текстильщик» — 45 мячей против 52.

На момент приостановки москвичи занимали 17-е место в турнирной таблице ФНЛ, то есть находились в зоне вылета. Задачи на этот год ставятся куда более амбициозные, но что получится на самом деле — большой вопрос. Пилипчук сохранил пост, зато нападающий Александр Руденко перешёл в «Сочи» на правах аренды.

Букмекеры не верят в «Спартак», а зря. Красно-белые готовы снова править в Москве «Локомотив» — Лига чемпионов, ЦСКА и «Динамо» — Лига Европы, а «Спартак» — Москва. Зато команда Тедеско может стать лучшей в столице.

Этот форвард забил 13 голов в ФНЛ (остальные остановились на пяти-шести) и оказался лучшим бомбардиром команды. Понятно, что уход такого игрока также рискует негативно сказаться на созидательной способности. И вот что мы имеем — обе стороны лишились важных элементов и наверняка затратят какое-то время на поиск оптимальных сочетаний.

Потому старт сезона рискует получиться сложным. Мы бы ждали довольно вязкого футбола, в котором результативность вряд ли окажется высокой. Проверять ли лобовую ничью за 3.40 — дело вкуса, хотя риск кажется оправданным. Вариант попроще — тотал меньше 2.5 мяча за 2.04. Ждём тут что-то вроде 1:1 или 1:0.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Чертаново» — «Спартак-2» 1 августа 2020 года

Соперники лишились важных элементов в межсезонье. «Чертаново» покинул главный тренер Игорь Осинькин и целый ряд футболистов основы, а «Спартак-2» остался без лучшего бомбардира Александра Руденко. На первых порах у команд наверняка будут проблемы с созиданием, так что проверим тотал меньше 2.5 гола.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.