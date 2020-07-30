«Динамо-Брест» — «Витебск». Прогноз: Милевский и Кисляк снова пострадают от Гуренко

31 июля «Динамо-Брест» примет «Витебск» в матче 20-го тура чемпионата Беларуси. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.65.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Витебск»

Букмекеры считают, что матч Высшей лиги Беларуси «Динамо-Брест» — «Витебск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча «Динамо-Брест» — «Витебск» (31.07.2020)

В Высшей лиге Беларуси по футболу, несмотря на коронавирус, продолжают кипеть страсти. Участники провели уже по 17-19 игр (некоторые матчи были перенесены в связи с пандемией), второй круг уже вовсю набрал ход. Плотность турнирной таблицы впечатляет: разница между 4-м и 14-м местом составляет всего 12 очков.

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Брестское «Динамо» после удачной серии снова натолкнулось на рифы в виде трёх провальных выездных матчей подряд. Подводными камнями стали крепкий «Неман» (0:1), заметно прибавившие «Смолевичи» (3:3) и «Ислочь», не дающая на своём поле спокойно вздохнуть никому (0:2). Собственно, этот набранный один балл за три игры пошатнул и без того грустное положение команды.



Действующий чемпион страны после 19-го тура занимает за собой восьмую позицию, набрав 26 баллов. Тройка лидеров убежала вперёд на восемь пунктов, правда, замыкающий её «Неман» имеет игру в запасе. Впрочем, не стоит забывать, что у «брестов» в запасе две игры: одна со сбавившим обороты «Слуцком», а другая с нестабильной «Славией-Мозырь».



«Витебск» долго разгонялся, но наконец-то выпрыгнул из засады и занял седьмое место. Он, в отличие от своего ближайшего соперника, сыграл все 19 матчей, в которых набрал 29 очков. А плотность таблицы такова, что минское «Динамо», расположившись на четвёртом месте, имеет в своём активе только на один балл больше.

Пока Месси дарят «Золотые мячи», Роналду переписывает историю. Ставим на рекорды Криштиану Роналду приближается к космическим показателям: 500 голов в топ-5 лигах, 150 — в ЛЧ и 110 — за сборную. На каждый рекорд принимают ставки.

Тут надо бы сказать и то, что витебляне за 19 туров имеют всего четыре поражения, что является одним из лучших показателей в первенстве. При этом на последние 12 матчей пришлось лишь одно поражение.



«Динамо-Брест» в прошлых матчах несколько растеряло форму, поскольку из-за вспышки коронавируса тренировочный процесс оказался скомкан. А ещё ключевым может стать и тот факт, что основного голкипера Павла Павлюченко заменили уже на 28-й минуте последнего матча с «Ислочью». Так что можно вполне подумать над классическим Х2 за уверенный коэффициент 2.24.



Любопытно и то, что «Витебск», пожалуй, одна из самых сдержанный команд в Высшей лиге. На данный момент она имеет только 20 забитых и 18 пропущенных мячей. То есть выходит, в среднем за игру с её участием забивается ровно два гола.

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К слову, в предыдущих семи матчах «северян» только однажды был пробит верх. А при таких раскладах тотал меньше 3 мяча за коэффициент 1.70 выглядит довольно сносно. Альтернативный вариант — ИТМ1 1.5 мяча за коэффициент 2.15.



Статистика личных встреч на нашей стороне. В предыдущих четырёх очных противостояниях витебляне и брестчане оформили каких-то четыре мяча в обе стороны. А в десяти последних встречах лишь три раза забивалось больше двух голов.

Прогноз и ставки на матч «Динамо Бр» — «Витебск»

«Динамо-Брест» в последних матчах несколько растеряло форму, а у «Витебска», напротив, дела идут весьма неплохо. На наш взгляд, действующему чемпиону страны будет непросто рассчитывать на победу в предстоящем поединке. Надо сказать, витебляне за 12 последних туров имеют только одно поражение и пропускают не более гола за встречу.



Ставка 1: «Витебск» не проиграет за коэффициент 2.24



Ставка 2: тотал меньше 3 мяча за коэффициент 1.70.