«Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз: Панарин, Шестёркин и Бучневич удивят Свечникова

1 августа в первом матче раунда плей-ин НХЛ «Каролина Харрикейнз» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Каролины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36, успех «Рейнджерс» идёт у букмекеров за 2.88.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.92, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.07. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс» (01.08.2020)

Дождались! НХЛ всё же возвращается в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явит себя болельщикам. 1 августа стартует раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. Всё начнётся в Торонто: в 19:00 мск на лёд «Скотиабанк-Арены» выйдут «Каролина» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

На бумаге «Харрикейнз» выглядят сильнее. Дело даже не в том, что на момент приостановки регулярного чемпионата они занимали шестое место на Востоке, а соперник — десятое. Это как раз условность: разница составляла всего три очка, хоть у клуба из Роли и имелись два поединка в запасе.

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Банда Роба Бриндамора в прошлом сезоне выбила «Вашингтон» и дошла до финала конференции. С тех пор молодёжь только окрепла, да и слабо начавший сезон Петр Мразек ближе к зиме добавил. И самое главное — состав у «ураганов» ровнее и глубже. Есть сразу несколько опасных хоккеистов, каждый из которых способен выстрелить.

«Рейнджерс» подобным похвастать не могут. Здесь имеется острая зависимость от одного звена — если у Панарина идёт игра, а у его партнёров порядок с прицелом, всё будет здорово. Если же Артемия удаётся закрыть, «синерубашечники» начинают мучиться. Нижние звенья редко напоминают о себе, а задрафтованный Каапо Какко пока разочаровывает.

Правда, это не помешало подопечным Дэвида Куинна заметно добавить ближе к весне. Строго говоря, многое решат два вопроса. Первый — насколько хорош окажется Панарин. Если «Харрикейнз» удастся его ограничить, это будет огромный шаг к успеху. И второй — угадает ли тренерский штаб «Нью-Йорка» с вратарём.

Пока Месси дарят «Золотые мячи», Роналду переписывает историю. Ставим на рекорды Криштиану Роналду приближается к космическим показателям: 500 голов в топ-5 лигах, 150 — в ЛЧ и 110 — за сборную. На каждый рекорд принимают ставки.

На последнем рубеже у «Рейнджерс», пожалуй, имеется преимущество. Выбор между Шестёркиным и Георгиевым по умолчанию сложный, а ведь есть ещё опытнейший Хенрик Лундквист, который в последнее время замечательно играет против «Каролины». И тут мы подходим к следующему моменту.

Дело в том, что сезонная серия осталась за Панариным и компанией. Причём всухую — четыре победы из четырёх возможных с общим счётом 17:9. А это уже серьёзно. Потому рискнём оттолкнуться от номинальных гостей. Голов вряд ли будет много: команды не так давно возобновили тренировки, а цена ошибки крайне высока.

Потому выбирать логично из следующего набора ставок: итоговая победа «Рейнджерс» за 2.19, ИТМ 3 шайбы «Каролины» за 1.77 и Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.35. Если вы не любите рисковать, подумайте о классическом варианте Х2, на него дают нестыдный коэффициент 1.71.

Прогноз и ставки на матч «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1 августа

Вроде бы состав у «Каролины» глубже, да и опыт прошлогоднего Кубка Стэнли должен пригодиться. Но «Рейнджерс» набрали хороший ход перед приостановкой сезона, а главное — они выиграли сезонную серию всухую. Четыре победы из четырёх возможных с общим счётом 17:9. Похоже, они знают подход к «ураганам». Возьмём Х2 через общий низ.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.35.