«Эдмонтон» — «Чикаго». Прогноз: Кейн, Тэйвз и Кит остановят Макдэвида с Драйзайтлем

1 августа в первом матче раунда плей-ин НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Эдмонтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16, успех «Чикаго» идёт у букмекеров за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» — «Чикаго Блэкхоукс»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» — «Чикаго Блэкхоукс» 1 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» — «Чикаго Блэкхоукс» (01.08.2020)

Дождались! НХЛ всё же возвращается в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явит себя болельщикам. 1 августа стартует раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. В первой игре в Эдмонтоне хозяева льда сразятся с «Чикаго Блэкхоукс», встреча состоится 1 августа и начнётся в прекрасные для европейской части России 22:00 мск.

Разумеется, «нефтяники» идут у букмекеров фаворитами, хотя эта серия всерьёз рискует дойти до пятого матча. На бумаге хозяева в полном порядке: родной лёд — уже большое подспорье. В регулярном чемпионате они выступали лучше: 83 очка против 72 (хотя «ястребы» провели на один поединок меньше).

Пока Месси дарят «Золотые мячи», Роналду переписывает историю. Ставим на рекорды Криштиану Роналду приближается к космическим показателям: 500 голов в топ-5 лигах, 150 — в ЛЧ и 110 — за сборную. На каждый рекорд принимают ставки.

«Чикаго» вообще с большой долей вероятности пролетел бы мимо плей-офф, но изменение формата Кубка Стэнли даёт шанс начать с чистого листа. И тут начинается всё самое интересное. Вроде бы у «Ойлерз» есть Конор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а это уже невероятно весомые козыри.

Вот только за ними если не пропасть, то пустота. А в плей-офф лидеры соперника традиционно находятся под пристальным наблюдением. Да и кубкового опыта может не хватить. Понятно, что полностью закрыть таких мастеров точно не получится, а вот ограничить их «Блэкхоукс» вполне по силам.

Кейн и Тэйвз всё ещё в порядке, а рядом с ними есть сразу несколько молодых, но бодрых хоккеистов. Вопросы вызывают два фактора. Первый — состояние Кори Кроуфорда. Опытнейший голкипер переболел коронавирусом и пропустил тренировочный лагерь. Трудно сказать, в какой форме он сейчас находится. Без надёжности на последнем рубеже зацепиться не удастся, ведь по воротам «Чикаго» в этом сезоне наносят очень много бросков.

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И второй — чудовищное большинство канадцев. По реализации лишнего в регулярном чемпионате они занимали первое место в НХЛ — 29,5%. У «ястребов», для сравнения, 15,2% — почти в два раза хуже. Каждое лишнее удаление рискует оказаться роковым, в формате «5 на 4» Макдэвид с Драйзайтлем особенно хороши.

И всё же определённый позитив имеется. Дело в том, что сезонная серия осталась за подопечными Джеремми Коллитона — две победы против одной (3:1, 3:5, 4:1). В единственном проигранном матче «Чикаго» схватил три удаления, два из которых оказались реализованы. Пятую шайбу они пропустили в пустые ворота.

Скорее всего, гости постараются насытить среднюю зону. Лидеры «нефтяников» очень хороши на свободном пространстве, крайне важно не давать им набрать скорость и увидеть чистый лёд. Тогда шансы появятся. Даже странно, что на тотал меньше 6 шайбы дают приличный коэффициент 1.90.

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Всё же речь идёт о матчах навылет, где цена ошибки невероятно высока. «Блэкхоукс» прекрасно понимают, что в ногах правды нет и состязаться в скорости с соперником бессмысленно. Раз так, Макдэвиду и Драйзайтлю придётся сильно постараться.

Прогноз и ставки на матч «Эдмонтон Ойлерс» — «Чикаго Блэкхоукс» 1 августа 2020 года

Хозяева будут играть на своём льду, а это большое преимущество. Но глубины состава им не хватает, а к Макдэвиду и Драйзайтлю будет приковано серьёзное внимание. Сезонная серия осталась за «Чикаго», опытных хоккеистов здесь достаточно. Ждём от них внимательной игры, при которой лидеры соперника будут получать свободное пространство только по праздникам.

Ставка: тотал меньше 6 шайбы за 1.90.