«ПСЖ» — «Лилль» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 31 июля

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 31 июля.

На что ставить в футболе 31 июля

Практически все лиги сейчас на короткой паузе, но, к счастью, не из-за коронавируса, а по причине межсезонья. Поэтому можно обратиться к уже практически родному чемпионату Беларуси. Тут в пятницу два матча: «Слуцк» примет лидера – солигорский «Шахтёр», а брестское «Динамо», пытающееся набрать форму после вспышки корнавируса в команде, примет «Витебск».

Во Франции пройдёт финал Кубка лиги – «ПСЖ» сыграет с «Лиллем». Начало – в 22:10 мск.

Кроме того, можно сделать ставки на матчи чемпионатов Австралии, Ирана, Грузии, Ирландии, Китая и Сербии. Ну и, традиционно для последних дней, в мире пройдет множество товарищеских матчей.

Если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 31 июля

До рестарта НХЛ остались сутки! А в пятницу игр не будет, нужно ещё совсем немного подождать. Ну или пока изучить линию и выбрать подходящую для себя ставку.

На что ещё ставить 31 июля

Совсем скоро возобновится и чемпионат НБА, в разгаре предсезонные матчи. В 21:30 «Бруклин» начнёт матч против «Орландо», а спустя 1,5 часа стартуют ещё две встречи. «Вашингтон» сыграет с «Финиксом», а «Портленд» — с «Мемфисом».

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей!

Теннисисты готовятся к возобновлению сезона, матчи проходят в разных европейских странах и на территории США, а букмекеры охотно принимают ставки на эти встречи.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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