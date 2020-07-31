Кто спасёт остатки карьеры Месси? Даже букмекеры не знают следующего тренера «Барселоны»

Президент «Барселоны» потратил миллиард за пять лет, но сделал команду слабее. Тренеры не хотят здесь работать и выдвигают свои условия.

В сезоне-2019/2020 «Барселона» рискует остаться без трофеев. В Примере каталонцы уступили «Реалу», в Кубке вылетели от «Атлетика», а в случае выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся с мощной «Баварией».

Месси продолжает держать уровень, но сам клуб стоит на месте или даже деградирует. В запасе у Лео осталось не так много лет, и руководство «Барселоны» создаёт видимость укрепления команды. Меняются тренеры, покупаются звёзды, а результат оставляет желать лучшего.

В сезоне-2014/2015 «Барселона» сделала требл: выиграла Лигу чемпионов, Примеру и Кубок Испании. Согласно порталу Transfermarkt, за следующие пять сезонов каталонцы потратили на трансферы € 965,35 млн, а продали игроков на € 588,55 млн. Чистый минус составляет € 376,8 млн, и это мы не вспоминаем зарплаты.

По разным причинам клуб покинули Хави, Иньеста, Дани Алвес и Неймар. «Барселона» потратила практически миллиард за пять лет, но так и не нашла реальную по классу и мастерству замену ни одному из указанных исполнителей.

Да, в теории Пьянич может пару сезонов исполнять функции Хави, де Йонг способен дорасти до уровня Иньесты, но даже в этом случае Семеду и любой из дорогущих форвардов — это не Дани Алвес с Неймаром. «Барселона» продолжает подбирать состав методом проб и ошибок, шарахаясь из стороны в сторону.

Букмекеры не верят в «Спартак», а зря. Красно-белые готовы снова править в Москве «Локомотив» — Лига чемпионов, ЦСКА и «Динамо» — Лига Европы, а «Спартак» — Москва. Зато команда Тедеско может стать лучшей в столице.

От каталонцев требуют побед во всех турнирах, ведь в команде есть Месси и другие звёзды. Тренеры попадают под колоссальное давление и оказываются неспособными решить большое количество уравнений, связанных с составом и игрой команды.

Кто будет наставником «Барселоны» в новом сезоне? На этот вопрос не знают ответ даже букмекеры. Конторы принимают следующие ставки на наставника каталонцев к 1 сентября 2020 года:

Энрике Сетьен за коэффициент 3.00;

Хави Эрнандес и Патрик Клюйверт — по 4.00;

Франциско Пимиента за 4.50;

Лоран Блан за 6.50;

Рональд Куман за 7.50;

Маурисио Почеттино за 15.00;

Хосеп Гвардиола за 22.00;

Луис Энрике за 35.00;

Антонио Конте за 50.00.

Реальных вариантов у боссов «Барселоны» немного. Куман и Луис Энрике тренируют свои национальные сборные, Гвардиола и Конте заняты работой в клубах. Почеттино не хочет быть главным в стане сине-гранатовых, так как уважает «Эспаньол». Блан давно без работы и в «ПСЖ» не показал ни выдающихся результатов, ни запоминающейся игры.

Если убирать Сетьена, то уж точно не ради Пимиенты. Человек, который сыграл за основу «Барселоны» один матч, вряд ли будет пользоваться уважением лидеров клуба. А в стане сине-гранатовых авторитет специалиста чуть ли не важнее остальных характеристик.

Выбирая между Клюйвертом и Хави, интереснее в долгосрочных перспективах выглядит испанец. Сейчас Патрик трудится в академии «Барселоны», а у легендарного полузащитника хотя бы есть тренерская практика в Катаре.

Хави — основательный человек, и в этом заключается главный риск ставки. Зимой испанцу предлагали возглавить «Барселону», но тот выдвинул целый ряд требований, и боссы каталонцев отказали.

В 2021 году у «Барселоны» выбора президента. Хосеп Мария Бартомеу сделает всё возможное, чтобы сохранить власть. Приглашение Хави — это чуть ли не последний шанс Бартомеу удержаться в президентском кресле и на время потушить гнев фанатов.

Пока Месси дарят «Золотые мячи», Роналду переписывает историю. Ставим на рекорды Криштиану Роналду приближается к космическим показателям: 500 голов в топ-5 лигах, 150 — в ЛЧ и 110 — за сборную. На каждый рекорд принимают ставки.

У Хави огромный авторитет среди игроков, в том числе и у Месси. Эрнандеса обожают болельщики. Но сможет ли испанец спасти остатки великой карьеры Лео?

Аргентинец продолжает оставаться в топе по всем индивидуальным показателям, однако количество его трофеев растёт не так быстро, как раньше. С 2011 по 2015 год Месси выиграл 13 трофеев с «Барселоной», а с 2016-го по 2020-й — восемь.

В любом случае каталонцам нужен новый тренер и проект, нацеленный на долгосрочное развитие. «Барселона» необходимо готовиться к жизни после Месси и одновременно пытаться завершить карьеру Лео новыми титулами. Если Бартомеу согласится на условия Хави и назначит испанца уже к сентябрю, то зайдёт коэффициент 4.00, а мы начнём постепенно получать ответы на заданные вопросы.