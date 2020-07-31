«Айлендерс» — «Флорида». Прогноз: Бобровский и Варламов устроят бенефис в Торонто

1 августа в первом матче раунда плей-ин НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Флоридой Пантерз». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Айлендерс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50, успех «Флориды» идёт у букмекеров за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» 1 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.06, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида» (01.08.2020)

Дождались! НХЛ всё же возвращается в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явит себя болельщикам. 1 августа стартует раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 1 августа в 23:00 мск в Торонто на лёд «Стотиабанк-Арены» выйдут «Нью-Йорк Айлендерс» и «Флорида Пантерз».

Это одна из самых любопытных пар во всём предварительном раунде. Прежде всего, соперники сопоставимы по силам. Собственно, в турнирной таблице они тоже находились рядышком: «островитяне» набрали 80 очков и занимали седьмую позицию на Востоке, а «коты» с 78 баллами располагалась на десятой строчке.

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И самое главное — их битва должна стать вариацией на тему классического сюжета о противоборстве льда и пламени. У «Флориды» великолепный подбор исполнителей в атаке, ведущие звенья очень сильны. От боттом-6 помощь приходит не всегда, но усилий Баркова, Юбердо, Дадонова, Хоффмана и Экблада хватает для солидной результативности.

А вот дальше начинаются проблемы. Защита в первой части сезона отсутствовала как класс. Дальше прогресс постепенно наметился, но вопросов всё равно достаточно. А главное — их не удаётся компенсировать на последнем рубеже. Сергей Бобровский проводит объективно слабый сезон, а Крис Дриджер и Сэм Монтембо не имеют опыта. Пойти с ними в плей-офф — большой риск.

«Айлендерс» под руководством Барри Тротца, напротив, крайне хороши в защите. Семён Варламов и Томас Грайсс показывают достойную статистику, поскольку выйти на убойную позицию нападающим соперника удаётся редко. А вот с созиданием имеются серьёзные проблемы, да и большинство не блещет.

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При этом «островитяне» завалили заключительный отрезок перед приостановкой сезона, но после долгой паузы всё фактически начнётся с чистого листа. Лезть в исход опасно, поскольку отталкиваться практически не от чего. Зато в истории очных встреч можно найти достаточно интересного.

«Айлендерс» выиграли сезонную серию всухую, но любопытно другое — во всех трёх случаях голов было совсем немного. 3:1, 2:1 и 3:2 Б. Если увеличить выборку до восьми предыдущих матчей, ситуация не изменится: семь из них оказались низовыми. В единственном исключении «Флорида» победила со счётом 4:2 благодаря голу в пустые ворота за секунду до финальной сирены.

В общем, тотал меньше 6 шайбы за нестыдный коэффициент 1.67 выглядит крайне надёжно. Вариант посмелее — тотал меньше 5.5 гола, на него букмекеры дают 1.95. Кубковый раунд стартовал, прагматизма и осторожности должно стать только больше.

Прогноз и ставки на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» 1 августа 2020 года

Команды стоят друг друга, серия рискует получиться затяжной. В регулярном чемпионате «Айлендерс» добыли три победы из трёх возможных, а главное — во всех случаях забивалось не более четырёх шайб. Это только подтверждает тренд: семь из восьми предыдущих очных встреч оказались низовыми. Возьмём классический ТМ 5.5 гола.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.95.