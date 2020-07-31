Клиент всегда прав. «Фонбет» выпустил новое приложение с учётом ваших пожеланий

Букмекер изменил дизайн, добавил тёмную тему, обновил купон и вернул подписки на «Начало» и «Избранное». Играть стало ещё приятнее!

29 июля букмекерская компания «Фонбет» выпустила обновлённое приложение для iOS, Android и Windows. БК учла ваши пожелания: изменила дизайн, добавила тёмную тему, обновила купон и вернула подписки на «Начало» и «Избранное». Ниже посмотрим, как «Фонбет» изменил своё приложение.

Дизайн

Букмекер поработал над дизайном и сделал его ещё приятней.



На экране события новый вид котировок. Каждая котировка поддерживает новый и старый вид, а найти нужную теперь легче и быстрее.



Добавляйте котировки в избранное, и они отобразятся в специальном разделе.



В суперэкспрессе появился компактный вид, а также возможность сделать автопари в указанное время.

Темы

В приложении появился выбор тем: классическая белая, серо-синяя и главная новинка — тёмная. Именно она выглядит максимально круто, так что наверняка будет пользоваться серьёзным спросом у игроков.

Купон

С купоном произошло много мелких улучшений, которые помогут сделать процесс более удобным и приятным. Разберём некоторые из них:



Теперь купон всегда там, где вы выбрали котировку. Не нужно переходить на отдельный экран.

Если нажать на две котировки, они сразу попадут в купон и образуют экспресс.

Купоном можно поделиться. Для этого нажмите на кнопку со стрелкой и отправьте купон друзьям, чтобы им не пришлось собирать его заново.



Отметим, что даже не поставленные купоны сохраняются при выходе из приложения.



При включённой геолокации вы всегда видите ближайший букмекерский клуб «Фонбет».



Особое внимание компания уделила вашим пожеланиям. Букмекер вернул подписку на «Начало» и «Избранное».

Совместимость

Приложение «Фонбет» можно бесплатно скачать на устройства с операционными системами iOS, Android и Windows.

Приложение на iOS

Совместимо с iPhone, iPad, iPod touch и Apple Watch. Нужна iOS 8.0 или более новая версия ОС.



Приложение на Android

Совместимо со всеми планшетами и смартфонами на базе ОС Android. Требуется Android 4.4. или более новая версия ОС.



Приложение на Windows

Подходит любая из ОС: Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8 и Windows 10.



Напишите в комментариях или в обратной связи приложения, что вы думаете о новой версии, чего вам не хватает. «Фонбет» постарается сделать игру на ставках максимально удобной.