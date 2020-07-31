«Милан» — «Кальяри». Прогноз: Ибрагимович, Чалханоглу и Беннасер оторвутся напоследок

«Кальяри» в гостях у «Милана» за 12 последних игр в Серии А не набрал ни одного очка.

1 августа «Милан» примет «Кальяри» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.50.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Милан» — «Кальяри»

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Милан» — «Кальяри» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча Серии А «Милан» — «Кальяри» (01.08.2020)

Итальянская Серия А вслед за Бундеслигой, Примерой и АПЛ благополучно подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось отыграть заключительный 38-й тур, который пройдёт в два дня: первые пять матчей сыграют 1 августа, а вторые пять состоятся 2 августа. Одни из представителей первой пятёрки — «Милан» — «Кальяри».

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Для «Милана» заключительный тур не решает ровным счётом ничего. Выдав одиннадцатиматчевую беспроигрышную серию после паузы, клуб замкнул топ-6 чемпионата Италии с 63 очками в копилке. Дистанция до идущих пятой «Ромы» и седьмым «Наполи» составляет по четыре пункта, так что Лига Европы миланцам обеспечена.



Тут надо бы сказать, что за 11 последних туров россонери скатали только три ничьи. Сперва при странных обстоятельствах не получилось обыграть в гостях безнадёжного аутсайдера СПАЛ (2:2), затем удалось спастись от «Наполи» на выезде (2:2), а в последний раз состоялась боевая ничья с грозной «Аталантой» (1:1). В остальных же семи случаях команда из Милана одержала семь побед, забив 28 мячей.



Одна из них, к слову, пришлась на матч прошлого тура. Красно-чёрные гостили у забарахлившей «Сампдории» и увезли три очка (4:1). Уже на 58-й минуте Златан Ибрагимович сделал счёт 3:0 в пользу гостей и фактически решил исход встречи.

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«Кальяри» чем-то подобным похвастаться никак не может. Этот клуб провёл после паузы 12 встреч и сумел добыть только три победы. В остальных девяти случаях команда потерпела пять поражений и скатала четыре ничьи. Для середняка неплохо, но не более того.



В турнирной таблице Серии А красно-синие находятся в середине и глобально исправить своё положение точно не смогут. За 37 матчей у них получилось набрать 45 очков, что на данный момент соответствует 13-й позиции. Ближайший преследователь «Удинезе» находится в трёх пунктах, а замыкающая топ-10 «Фиорентина» всего лишь в одном. Но конкуренция тут солидная.



Хотя, конечно, поводы для радости у «островитян» в последнее время есть. В матче прошлого тура они сумели на своём поле обыграть новоиспечённого чемпиона Италии «Ювентус» со счётом 2:0. И это при мощнейшем преимуществе туринцев: 34:11 по ударам в сторону ворот, 66:34 по проценту владения мячом.

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Однако теперь «Кальяри» зацепиться за очки будет крайне непросто. Им предстоит нанести визит в Милан к местному одноимённому клубу, а с выездами у них далеко не всё радужно. За 18 гостевых игр в текущем сезоне получилось добыть только четыре победы. При этом пропущено было 25 мячей.

«Милан» же сейчас показывает крайне привлекательный футбол. За 11 матчей после паузы он наколотил 31 гол, то есть в среднем за 90 минут почти три мяча. Игра даётся, моменты создаются, появилась уверенность. Имя фаворита тут не вызывает сомнений.



Также важный момент — статистика личных встреч между соперниками. Дело тут в том, что красно-синие в гостях у россонери за 12 игр в итальянской Серии А с 2007 года не набрали ни одного очка. При этом хозяева умудрились забить целых 32 мяча, а это опять почти три гола в среднем за 90 минут. Как ни крути, а цифры сумасшедшие.

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А при таких раскладах П1 с форой (-1.5) за коэффициент 1.95 смотрится интересно. Альтернативный вариант — П1 + обе забьют за коэффициент 2.34. Всё же у миланцев не всё так гладко с обороной. Надо сказать, что они непременно пропускали в каждом из семи последних туров.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Италии «Милан» — «Кальяри» 1 августа

«Милан» после паузы крайне хорош, набрать последние очки в сезоне «Кальяри» едва ли сможет. Статистика личных встреч также играет против гостей: красно-синие в гостях у россонери за 12 игр в Серии А с 2007 года не набрали ни одного очка, пропустив при этом 32 гола. На таком фоне можно подумать над П1 с форой.



Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за коэффициент 1.95.