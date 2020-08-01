«Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ. Прогноз: Драгун, Нехайчик и Стасевич разберутся с жодинцами

2 августа в матче 20-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» сыграет с БАТЭ. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Торпедо» оценён букмекерами коэффициентом 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ 2 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.80, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20.

Анализ и прогноз матча «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ (02.08.2020)

Чемпионаты Германии, Испании, Англии и России уже подошли к концу, итальянская Серии А вышла на финишную прямую, даже французский футбол постепенно проснулся. А ведь впереди ещё и Лига чемпионов с Лигой Европы! Европейский футбол раскрылся во всём великолепии, оттеснив чемпионат Беларуси на периферию.

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И всё же здесь кипят нешуточные страсти. Турнир уже преодолел экватор, а таблица потихоньку устаканилась. Программа 20-го тура Высшей лиги Беларуси завершится в воскресенье, 2 августа, тремя матчами. Самый ранний из них стартует в Жодино на стадионе «Торпедо» в 16:00 мск. Местное «Торпедо-БелАЗ» сразится с БАТЭ.

Это одна из двух центральных игр во всём туре, ведь лидер чемпионата сразится с представителем топ-5. У БАТЭ сезон получается не особенно ровным, но всё же успешным. Слабый дебют, затем убойная беспроигрышная серия и триумф в Кубке Беларуси. На стыке июня и июля, правда, случилась неудачная серия — в трёх матчах удалось набрать лишь одно очко.

Зато дальше борисовчане собрались с мыслями и одержали две разгромные победы над довольно крепкими коллективами. Сперва досталось «Руху», который может похвастать одной из самых организованных оборон во всём чемпионате Беларуси. Вот только она брестчанам никак не помогла — 3:0. Два гола к середине первого тайма, три — к перерыву.

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Как оказалось, это было только начало. Спустя неделю «пчёлы» разнесли «Минск» в родных стенах со счётом 6:0. Подопечные Кирилла Альшевского возглавляли турнирную таблицу перед началом тура, но конкуренты в порядке. Солигорский «Шахтёр» отстаёт только по дополнительным показателям, а «Неман» находится в трёх баллах при игре в запасе.

«Торпедо» здорово стартовало и долгое время находилось в числе лидеров, а дальше из-за проблем с коронавирусом начались кадровые потери. Естественно, они сказались на результатах. Восстановить набранный ход пока так и не удалось — в восьми предыдущих турах добыто всего две победы.

Сейчас жодинцы замыкают пятёрку лидеров с 30 очками в активе, в случае победы они смогут подтянуться к группе лидеров. Поражение, напротив, фактически выбросит их из борьбы за топ-3. Проблем с мотивацией у хозяев не будет, да только больно уж грозно БАТЭ выглядел в двух предыдущих турах.

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Потому линия букмекеров кажется абсолютно логичной. Ещё один момент — «автозаводцы» традиционно неудачно играют с борисовчанами. Всего одна победа в 16 очных встречах. Она состоялась ещё в 2016 году, а главное — «пчёлы» тогда не имели никакой турнирной мотивации, поскольку уже гарантировали себе титул.

Оборона у «Торпедо» в последнее время не впечатляет, хотя на старте сезона смотрелась здорово. Если БАТЭ сохранит заданную в предыдущих турах планку, то наверняка забьёт свои два-три мяча. ИТБ 1.5 гола БАТЭ за 1.69 — довольно надёжный вариант, П2 с форой (-1) за 2.12 — ставка посмелее.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ 1 августа

БАТЭ после неудачного отрезка пришёл в себя и выдал две разгромные победы подряд — 3:0 над «Рухом» и 6:0 над «Минском». «Торпедо» пока никак не может набрать кондиции, в восьми предыдущих турах удалось добыть лишь две победы, а оборона много ошибается. На наш взгляд, гости реализуют преимущество в классе и сохранят лидерство.

Ставка: победа БАТЭ с форой (-1) за 2.12.

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