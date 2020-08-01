«Арсенал» — «Челси» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 1 августа

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 1 августа

На что ставить в футболе 1 августа

Практически все лиги сейчас на короткой паузе, но, к счастью, не из-за коронавируса, а по причине межсезонья. Но сегодня нас ждет розыгрыш целого трофея! В финале Кубка Англии сыграют «Арсенал» и «Челси». Начало встречи – в 19:30 мск.



Разыграют Кубок и в Бельгии. В 21:45 начнется игра «Брюгге» и «Антверпена».



В субботу завершится чемпионат Италии. Основные интриги исчерпаны, но продолжается борьба за второе место. И в последнем туре нас ждут два матча, которые могут расставить все по местам. «Аталанта» сыграет с «Интером», а «Наполи» — с «Лацио». Кроме того, громкая вывеска – «Ювентус» против «Ромы», но эти команды со своих мест уже никуда не денутся. Игры начнутся в 21:45 мск.



Стартует первенство ФНЛ! На субботу запланированы 9 матчей, каждый сможет выбрать себе встречу для ставки.



В чемпионате Беларуси продолжается очередной тур. В субботу в битве аутсайдеров «Смолевичи» примут «Белшину», «Славия» сыграет с «Ислочью», а «Неман» — с минским «Динамо».

Если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 1 августа

НХЛ возвращается! После ударно проведенной предсезонки стартует розыгрыш Кубка Стэнли. В 19:00 начнут играть «Каролина» и «Рейнджерс», в 22:00 – «Эдмонтон» и «Чикаго», а в 23:00 – «Айлендерс» и «Флорида». Кроме того, уже утром воскресенья состоятся еще 2 матча – «Питтсбург» — «Монреаль» и «Калгари» — «Виннипег».

На что ещё ставить 1 августа

Вернулась и НБА! Субботним вечером запланированы две встречи – «Денвер» — «Майами» и «Оклахома» — «Юта». В ночь с субботы на воскресенье еще три встречи: «Клипперс» — «Нью-Орлеан», «Индиана» — «Филадельфия» и «Торонто» — «Лейкерс».



В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей!



Теннисисты готовятся к возобновлению сезона, матчи проходят в разных европейских странах и на территории США, а букмекеры охотно принимают ставки на эти встречи.



Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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