«Дженоа» — «Верона». Прогноз: Кришито, Пандев, Перин и Дестро останутся в Серии А

2 августа «Дженоа» примет «Верону» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.30.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Верона» 2 августа

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Дженоа» — «Верона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз матча 38-го тура Серии А «Дженоа» — «Верона» (02.08.2020)

Итальянская Серия А вслед за Бундеслигой, Примерой и АПЛ благополучно подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести заключительный 38-й тур, который пройдёт в два дня: первые пять пар сыграют 1 августа, а вторые пять увидятся 2 августа. В воскресенье среди прочих сразятся «Дженоа» и «Верона».

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«Дженоа» в матче прошлого тура потерпел второе подряд поражение. В первом случае не получилось ничего предложить на своём поле одному из лидеров первенства «Интеру» (0:3), а во втором команда получила на выезде болезненную оплеуху от «Сассуоло». Гости на фоне хозяев смотрелись не так плохо, но в итоге пропустили пять безответных мячей.



Осечка в сумме с удачными действиями главного конкурента вынудила «грифонов» до сих пор бояться вылета. Сейчас у них 36 баллов в копилке и пока что безопасная 17-я строчка. Однако главный преследователь «Лечче», который свою игру в последнем туре выиграл, теперь отстаёт всего на один пункт.



«Верона» в прошлой игре прервала серию из семи поединков без побед. Правда, гордиться особо нечем, ведь одолеть получилось последнюю команду чемпионата Италии СПАЛ. Клубу из Феррары уже давно ничего не надо, он получил дежурные 0:3 и остался на дне Серии А.

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В турнирной таблице жёлто-синие на данный момент идут девятыми, набрав за 37 туров 49 баллов. Сезон однозначно получился успешным. До зоны Лиги Европы, разумеется, уже не добраться, а чтобы сохранить место в топ-10, достаточно просто не проиграть.



Впрочем, сказать проще, чем сделать. «Дженоа» сверхмотивирован и непременно станет играть на победу, поскольку на кону прописка в высшем итальянском дивизионе. «Мастифы» же уже давно выполнили задачу-минимум на сезон, а заметно улучшить положение уже не получится.



Против «Вероны» играет также статистика личных встреч. «Грифоны» с 2013 года успели принять её на своем поле четыре раза. Во всех четырёх случаях получилось добыть победы, общий счёт составил 12:3. Игнорировать подобные цифры крайне опасно.

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Также на стороне хозяев скромная статистика гостевых матчей жёлто-синих. Дело в том, что за 18 выездов в текущем сезоне чемпионата Италии они сумели добыть только три победы. Маловато будет. Однако за классический 1Х букмекеры дают крохотный коэффициент 1.17, так что придётся искать другие варианты.



Интересным выходом выглядит комбинированная ставка 1Х + обе забьют за коэффициент 1.83. После паузы у «Дженоа» проблемы с атакой редко возникают, свой гол в среднем за игру она имеет. Однако вот в обороне кошмар: 26 пропущенных за 11 туров. Так что ждём от команд голов в обе стороны.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Верона» 2 августа 2020 года

Перед «Дженоа» стоит вопрос о сохранении прописки в элите, так что валять дурака в заключительном туре никак нельзя. Для «Вероны» же последний матч в нынешнем сезоне мало что решает, а потому будет тяжело найти дополнительную мотивацию. Обозначить борьбу жёлто-синие могут, но, на наш взгляд, «грифоны» сумеют вылезти из кожи вон и остаться в Серии А.



Ставка: «Дженоа» не проиграет + обе забьют за коэффициент 1.83.